Российский Aurus Senat стал доступен в автосалонах

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Автомобиль президентского класса Aurus Senat ждали уже очень давно. Совершенно очевидно, что позволить такую красоту себе сможет не каждый. В том числе по причине того, что машины продаются крайне ограниченным тиражом. Во всяком случае на данный момент. Совсем недавно несколько автомобилей «Аурус» появились в павильонах салонов.
Что они из себя представляют и сколько за них просят?
Что они из себя представляют и сколько за них просят?
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Отечественный автомобиль представительского класса Aurus Senat был разработан и представлен в 2018 году в рамках проекта «Кортеж». Выпуском машин занимается ФГУП «НАМИ». Выпускается роскошное транспортное средство в двух конфигурациях: седан - Aurus Senat S600 и лимузин Aurus Senat Limousine L700.
На бронированных версиях лимузинов сегодня уже ездят президент страны и премьер-министр. С самого начала проекта «Aurus», данные машины позиционировались как российская замена импортным автомобилям представительского класса для бизнесменов и чиновников.
На бронированных версиях лимузинов сегодня уже ездят президент страны и премьер-министр. С самого начала проекта «Aurus», данные машины позиционировались как российская замена импортным автомобилям представительского класса для бизнесменов и чиновников.
Все Aurus Senat имеют полный привод, автоматическую 9-ступенчатую коробку передач и комплектуются бензиновыми двигателями V8 с отдачей 598 л.с и 5 500 об/мин. До 100 км/ч не бронированный вариант разгоняется за 4.7 секунды. Седан без брони весит 2.65 тонны. Такой же автомобиль, но с бронированием весит уже 6.5 тонны. Все автомобили на сегодняшний день комплектуются защитой высшего класса VR10: кузов и стекла держат прямую автоматную очередь или выстрел из снайперской винтовки.
Габариты седана составляют 5630х2020х1685 мм. Габариты лимузина составляют 6630х2020х1695 мм. Клиренс седана достигает 200 мм, а лимузина – 170 мм. Длина колесной базы – 3 300 и 4 300 мм соответственно. Средний расход топлива в смешанном цикле составляет 13 литров на 100 км. В городском цикле машины Aurus потребляют около 17.1 литра, а на шоссе «кушают» по 10.6 литров. Приведенные цифры меняются в большую сторону при появлении бронирования. Сам по себе премиальный Aurus Senat стоит 24 млн рублей.
Однако, при наличии бронирования стоимость машины радикально увеличивается – до 106.9 млн рублей. В данный момент официальные дилеры марки выставили на продажу сразу два удлиненных «Сената».
Однако, при наличии бронирования стоимость машины радикально увеличивается – до 106.9 млн рублей. В данный момент официальные дилеры марки выставили на продажу сразу два удлиненных «Сената».
Сейчас автомобили Aurus Senat используются гаражом особого назначения ФСО для поездок президента Владимира Путина и других высокопоставленных политиков. На седане из этой линейки, например, ездят премьер-министр Михаил Мишустин и глава Минпромторга Денис Мантуров. Пока же автомобили собирают усилиями института НАМИ. И первые лимузины Aurus, выставленные на продажу, могут заинтересовать коллекционеров, уверен гендиректор агентства маркетинговых и социологических исследований Vector Market Research Дмитрий Чумаков:
«Aurus Senat конкурирует, прежде всего, с Rolls-Royce и Bentley. При этом покупателями автомобилей, которые продаются сейчас, станут не те люди, которые покупают их для регулярного использования, а те, кто приобретает машины как объект для коллекционирования, люди, которые испытывают определенную страсть к машинам. Это эксклюзивный продукт, который произведен при сверхтщательных процедурах контроля качества. И на момент производства таких автомобилей в наличии и в продаже их чрезвычайно мало, поэтому они и интересны. Их высокая цена оправдана только тем, что это объекты для коллекционирования и инвестиций, которые в будущем, безусловно, будут только дорожать».
«Aurus Senat конкурирует, прежде всего, с Rolls-Royce и Bentley. При этом покупателями автомобилей, которые продаются сейчас, станут не те люди, которые покупают их для регулярного использования, а те, кто приобретает машины как объект для коллекционирования, люди, которые испытывают определенную страсть к машинам. Это эксклюзивный продукт, который произведен при сверхтщательных процедурах контроля качества. И на момент производства таких автомобилей в наличии и в продаже их чрезвычайно мало, поэтому они и интересны. Их высокая цена оправдана только тем, что это объекты для коллекционирования и инвестиций, которые в будущем, безусловно, будут только дорожать».
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В чём смысл? Конечно двигатель Порше неплохо, но и у РР и Бентли отличные проверенные агрегаты.
Обзорщику бы её , да с разбором !!!!
куплю...потом дагам отгоню что бы пружины порезали
Просто интересно, а что Российского в этих автомобилях отечественного производства, ну кроме бензина в них залитого?
Да я просто, посмотреть! Не очень то и хотелось...
PS: Продам очередь на Аурус Серат, не дорого!