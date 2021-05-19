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Российский Aurus Senat стал доступен в автосалонах

Российский Aurus Senat стал доступен в автосалонах (7 фото)

Автор:
19 мая 2021 12:23
Метки: aurus senat   limousine   Автомобиль президентского класса   авто   
2555
7
Автомобиль президентского класса Aurus Senat ждали уже очень давно. Совершенно очевидно, что позволить такую красоту себе сможет не каждый. В том числе по причине того, что машины продаются крайне ограниченным тиражом. Во всяком случае на данный момент. Совсем недавно несколько автомобилей «Аурус» появились в павильонах салонов.
Что они из себя представляют и сколько за них просят?
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Метки: aurus senat   limousine   Автомобиль президентского класса   авто   
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35  комментариев
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2k
Максим 8 часов назад
Я не совсем понимаю стоимость автомобиля. Сенат вроде не вершина модельного ряда, а скорее конкурент РР гост или Бентли Flying Spur. А те несколько дешевле, можно сказать в два раза дешевле.
В чём смысл? Конечно двигатель Порше неплохо, но и у РР и Бентли отличные проверенные агрегаты.
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64
Сигизмунд Лазаревич 51 минуту назад
Мне он пожалуй не доступен.
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28k
LEPA 2 часа назад
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881
Stranger2018 3 часа назад
Кто в курсе, туда газ можно втулить? ))
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184
Шурман 4 часа назад
А дешевле нельзя ? даже фантом стоит дешевле , с него все слизано и база и начинка . Нахер , может быть мирик .
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184
Шурман 4 часа назад
У фишек растет аппетит :) вчера просили дать 1.4 гита памяти компа сегодня уже 1.8 :)) манить захотели ?
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20
Блин! Когда же я сдохну? 5 часов назад
Я думаю, что номер дохлый.
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957
Тритий 5 часов назад
260 т. евро .... вы серьёзно . Только принудительные продажи могут спасти проэкт.
Обзорщику бы её , да с разбором !!!!
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2k
OLDer 6 часов назад
а есть комплектация с механикой?
куплю...потом дагам отгоню что бы пружины порезали
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4k
Андрей 6 часов назад
Быть или казаться... В данном случае - казаться.
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168
Glassy Андрей 5 часов назад
Кем вы хотите казаться?
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1k
emporio_ss 7 часов назад
Нужно комплектацию универсал для хоз. нужд, на все деньги))
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17
TORNADO 7 часов назад
Со стоимостью, конечно, лютый перебор, но думаю, что купят за милую душу. Это же звиздец. Никого РР или Бентли не удивить. А тут - " только у меня и у Путина такая тачидла"))))
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779
Пока живу 7 часов назад
Доброго дня
Просто интересно, а что Российского в этих автомобилях отечественного производства, ну кроме бензина в них залитого?
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168
Glassy Пока живу 5 часов назад
В этих машинах практически все Российское. Посмотрите ролик работника НАМИ, он там подробно расписывает из чего сделан автомобиль.
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663
Hunde Beißer2 8 часов назад
А представляет он собой,китайскую копию Ролс-Ройса под названием Geely GE .
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168
Glassy Hunde Beißer2 5 часов назад
Зачем вы обманываете людей?
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17k
Andrey 8 часов назад
На тест драйв можно записаться? А то диаметр колес смущает..
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27k
Fat Lynx 8 часов назад
Так! Кто в очередь? Никто? Тогда я первый!
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249
Sandmann Fat Lynx 8 часов назад
Налоговая уже пометила - Fat Lynx будет первый! Жди подтверждения в личке.
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