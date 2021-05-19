Российский Aurus Senat стал доступен в автосалонах

Сейчас автомобили Aurus Senat используются гаражом особого назначения ФСО для поездок президента Владимира Путина и других высокопоставленных политиков. На седане из этой линейки, например, ездят премьер-министр Михаил Мишустин и глава Минпромторга Денис Мантуров. Пока же автомобили собирают усилиями института НАМИ. И первые лимузины Aurus, выставленные на продажу, могут заинтересовать коллекционеров, уверен гендиректор агентства маркетинговых и социологических исследований Vector Market Research Дмитрий Чумаков:



«Aurus Senat конкурирует, прежде всего, с Rolls-Royce и Bentley. При этом покупателями автомобилей, которые продаются сейчас, станут не те люди, которые покупают их для регулярного использования, а те, кто приобретает машины как объект для коллекционирования, люди, которые испытывают определенную страсть к машинам. Это эксклюзивный продукт, который произведен при сверхтщательных процедурах контроля качества. И на момент производства таких автомобилей в наличии и в продаже их чрезвычайно мало, поэтому они и интересны. Их высокая цена оправдана только тем, что это объекты для коллекционирования и инвестиций, которые в будущем, безусловно, будут только дорожать».