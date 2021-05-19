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Возможно, единственная существующая Pagani Zonda Revolucion из синего углеродного волокна

Возможно, единственная существующая Pagani Zonda Revolucion из синего углеродного волокна (11 фото + 1 видео)

Автор:
19 мая 2021 09:53
Сообщество : Автомир
Метки: pagani   pagani zonda   zonda   авто   автомир   автомобили   гиперкар   
274
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У вас есть шанс стать обладателем чрезвычайно редкой Pagani Zonda Revolcion. Данный спорткар - один из пяти построенных, и его готовит к продаже компания BH Auction.

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Метки: pagani   pagani zonda   zonda   авто   автомир   автомобили   гиперкар   
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964
Алексей 5 часов назад
ЗАЧЕМ? )))))
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400
liveevil 4 часа назад
Хороша, чертовка!
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