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У вас есть шанс стать обладателем чрезвычайно редкой Pagani Zonda Revolcion. Данный спорткар - один из пяти построенных, и его готовит к продаже компания BH Auction.
Эту версию представили публике в 2013 году. Она создана чисто для гонок и на ней нельзя ездить по обычным дорогам. Под капотом у них 6.0-литровый V12 мощностью 800 л.с.
Разработанная компанией Bosh система контроля за тяговым усилием, имеющая двенадцать настроек предоставляет возможность водителю настраивать поведение купе под свою манеру вождения. Сзади стоит антикрыло с системой DRS (Drag-Reduction-System) как у Формулы 1. Он может работать как в автоматическом режиме, так и в ручном.
Этот экземпляр единственный их них получил кузов из карбона с синими волокнами. Кроме синего карбона на автомобиле еще множество элементов этого цвета как снаружи так и в салоне.
Эстимейт еще не объявлен, но я думаю автомобиль продадут в пределах $4,000,000 — $5,000,000. Заводской ценник был от $2,200,000.
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Метки: pagani pagani zonda zonda авто автомир автомобили гиперкар
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