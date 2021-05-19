Разработанная компанией Bosh система контроля за тяговым усилием, имеющая двенадцать настроек предоставляет возможность водителю настраивать поведение купе под свою манеру вождения. Сзади стоит антикрыло с системой DRS (Drag-Reduction-System) как у Формулы 1. Он может работать как в автоматическом режиме, так и в ручном.