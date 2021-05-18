Сезон в разгаре: самокатчик на пешеходном переходе попал под машину

В Северодвинске на нерегулируемом пешеходном переходе через проспект Морской парень на электросамокате попал под машину. Сообщается, что 24-летний пострадавший приобрел свой электротранстпорт в этот же день.

0 Самокатчик получил ушиб головы и ссадины, от госпитализации он отказался.