Сезон в разгаре: самокатчик на пешеходном переходе попал под машину

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В Северодвинске на нерегулируемом пешеходном переходе через проспект Морской парень на электросамокате попал под машину. Сообщается, что 24-летний пострадавший приобрел свой электротранстпорт в этот же день.
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И радуйтесь, что не вашей..
СпоПицотТыщМилионов раз говорили, всем и везде, по пешеходному переходу не летаем и не спешим, убедитесь, что вас видят.
Покуй, как обычно)
Водилу натянут, конечно, да и его не оправдываю, в зоне пешеходов (любых) только успевай башкой вертеть на подобные случаи, да и ездуна жалко, по глупости поцарапался, ибонех ездить там, где надо ходить...))
Вообщем, всё как обычно)) Один "пох, я еду", второй "пох, я еду"..)) Встретились два одиночества))
Как часто пользующийся самокатом человек, я понимаю, что на пешеходном переходе ты обязан идти, а не ехать. Человек на самокате видел, что перед ним дорога, но продолжил ехать, за что и поплатился.
Как водитель, я понимаю, что ты обязан пропустить всех, кто на переходе и приближается к нему. Водитель явно видел человека на самокате, но решил проскочить, за что и поплатился.
1. Если бы самокатчик не ехал на своём электрическом чуде-юде, а быстро его катил, то это точно бы его защитило от наезда?
2. Водитель не должен был дождаться, пока предыдущая группа пешеходов покинет пешеходный переход и лишь только после этого продолжать движение?
Пешеходный переход только для пешего перехода...
у вас в слове "долбо@б" столько ошибок...
Зачем так высоко вешать?
Но это глупость и пробел закона. Их бы с тротуаров убрать, хотя велосипедистов тоже не должно быть на тротуаре, но они только там и есть.
Далее:
"Механическое транспортное средство" - транспортное средство, приводимое в движение двигателем. Термин распространяется также на любые тракторы и самоходные машины.
Далее:
"Пешеход" - лицо, находящееся ВНЕ транспортного средства на дороге либо на пешеходной или велопешеходной дорожке и не производящее на них работу. К пешеходам приравниваются лица, передвигающиеся в инвалидных колясках, ведущие велосипед, мопед, мотоцикл, везущие санки, тележку, детскую или инвалидную коляску, а также использующие для передвижения роликовые коньки, самокаты и иные аналогичные средства.