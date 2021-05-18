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Сезон в разгаре: самокатчик на пешеходном переходе попал под машину

Сезон в разгаре: самокатчик на пешеходном переходе попал под машину (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 мая 2021 12:57
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   самокат   
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В Северодвинске на нерегулируемом пешеходном переходе через проспект Морской парень на электросамокате попал под машину. Сообщается, что 24-летний пострадавший приобрел свой электротранстпорт в этот же день.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   самокат   
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27  комментариев
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2k
Vitamin 2 часа назад
ПДД написаны кровью...
И радуйтесь, что не вашей..
СпоПицотТыщМилионов раз говорили, всем и везде, по пешеходному переходу не летаем и не спешим, убедитесь, что вас видят.
Покуй, как обычно)
Водилу натянут, конечно, да и его не оправдываю, в зоне пешеходов (любых) только успевай башкой вертеть на подобные случаи, да и ездуна жалко, по глупости поцарапался, ибонех ездить там, где надо ходить...))
Вообщем, всё как обычно)) Один "пох, я еду", второй "пох, я еду"..)) Встретились два одиночества))
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20
Am t 4 минуты назад
Да я иногда хожу быстрым шагом так же, как этот самокатчик; но привычка замедляться у перехода, с какой бы скоростью не я ни шёл, и смотреть водителям в глаза всё ещё спасают.
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4k
RomaXz Полчаса назад
Два идиота нашли друг друга.
Как часто пользующийся самокатом человек, я понимаю, что на пешеходном переходе ты обязан идти, а не ехать. Человек на самокате видел, что перед ним дорога, но продолжил ехать, за что и поплатился.
Как водитель, я понимаю, что ты обязан пропустить всех, кто на переходе и приближается к нему. Водитель явно видел человека на самокате, но решил проскочить, за что и поплатился.
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3k
Борис Карабанов 57 минут назад
Я полный ноль в ПДД, а здесь, я смотрю, очень много людей которые разбираются в правилах. Как я понял из комментариев и их оценок, то 100% виноват самокатчик. Если можно, подскажите, пожалуйста:
1. Если бы самокатчик не ехал на своём электрическом чуде-юде, а быстро его катил, то это точно бы его защитило от наезда?
2. Водитель не должен был дождаться, пока предыдущая группа пешеходов покинет пешеходный переход и лишь только после этого продолжать движение?
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711
Konstantin Anisko Час назад
По-хорошему и по-уму он был участником ДД нарвне с машиной, точно также управлял ТС. Ему была помеха справа. Мало того, двигался по пешеходному переходу. Давно пора электросамокаты приравнять к ТС.
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30k
Aleksandr Час назад
"самокатчик"
у вас в слове "долбо@б" столько ошибок...
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243
Sandmann 2 часа назад
24 годика мальчику - пора б уже давно начинать умнеть.
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1k
💰красава💰 2 часа назад
Камеру надо было к спутнику прикрепить!
Зачем так высоко вешать?
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2k
ддт 2 часа назад
Мда. По мне так водитель виноват 100%, а то и 1000 %. Как это для него печально не звучало.
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10k
ЕвгенийДончак 2 часа назад
Искренне жаль водителя автомобиля.
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2k
Максим 2 часа назад
Да, водителю не повезло. По идее самокат относится к пешеходам, а значит виноват водитель.
Но это глупость и пробел закона. Их бы с тротуаров убрать, хотя велосипедистов тоже не должно быть на тротуаре, но они только там и есть.
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