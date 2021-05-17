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Авария дня. Женщина устроила серьезное ДТП с участием трех автомобилей

Авария дня. Женщина устроила серьезное ДТП с участием трех автомобилей (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 мая 2021 12:01
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   лобовое столкновение   
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В Новоуральске женщина за рулем Ford выехала на встречную полосу и столкнулась с Skoda Octavia. От удара "Шкоду" отбросило на Mitsubishi Pajero, который перевернулся через крышу.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   лобовое столкновение   
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5  комментариев
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14k
KOSTELLO 2 часа назад
Не совсем понял при чем тут свежая разметка и дура, летящая по встречке?
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2k
Frank Borman 5 минут назад
Баба за рулем - ой, все!!!
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17k
Владислав 2 часа назад
владелец регистратора попытался вывернуть руль на встречную.

но не успел
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