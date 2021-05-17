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В Новоуральске женщина за рулем Ford выехала на встречную полосу и столкнулась с Skoda Octavia. От удара "Шкоду" отбросило на Mitsubishi Pajero, который перевернулся через крышу.
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Водитель «Форда» получила переломы ног и ключицы, она находится в реанимации. Также в больнице оказался водитель «Шкоды». Управлявший Mitsubishi отказался от госпитализации,. Также пострадал велосипедист, у которого зафиксирована травма руки.
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