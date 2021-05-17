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Экспериментальная советская колесная САУ: экзотика автозавода ГАЗ

Экспериментальная советская колесная САУ: экзотика автозавода ГАЗ (5 фото)

Автор:
17 мая 2021 09:24
Сообщество : Автомир
Метки: САУ   авто   автомир   автомобил   военная техника   газ   
141
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В 1943 году Горьковский автозавод модернизировал, а затем и освоил производство легкой САУ СУ-76М. Газовцы справились со своей задачей несмотря на то, что гусеничная техника была непрофильной для завода. Но автостроители, на этом не успокоились и в 1944 создали САУ на колесном ходу!
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Метки: САУ   авто   автомир   автомобил   военная техника   газ   
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Sandmann 8 минут назад
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https://ru-artillery.livejournal.com/389138.htmlhttps://ru-artillery.livejournal.com/389138.html
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