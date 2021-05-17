Экспериментальная советская колесная САУ: экзотика автозавода ГАЗ

Первый прототип ГАЗ-68 собрали осенью 1943 года. Второй с увеличенным до 16,5 мм лобовым бронированием весной следующего года. Самоходка имела следующие геометрические характеристики: длина — 6350 м, ширина — 2050 мм, высота — 1550 мм, клиренс — 373 мм. При этом боевая масса машины не превышала 5340 кг.



Всю вторую половину 1944 года ГАЗ-68 испытывался газовцами и специалистами Главного бронетанкового управления, где он получил наименование КСП-76 (Колесная самоходная пушка). Все без исключения испытатели отмечали высокие динамические характеристики машины. Самоходка была почти вдове быстрее СУ-76М и разгонялась до 77 км/ч по шоссе, а запас хода достигал 580 км. По проходимости ГАЗ-68 не уступал автомобилям ГАЗ-63 и ГАЗ-62, обладал потрясающей устойчивостью на дорогах со скользким покрытием и на фоне гусеничной техники практически бесшумен. При этом по боевой эффективности колесный «самоход» практически не уступал СУ-75М.