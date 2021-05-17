Экспериментальная советская колесная САУ: экзотика автозавода ГАЗ

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В 1943 году Горьковский автозавод модернизировал, а затем и освоил производство легкой САУ СУ-76М. Газовцы справились со своей задачей несмотря на то, что гусеничная техника была непрофильной для завода. Но автостроители, на этом не успокоились и в 1944 создали САУ на колесном ходу!
В 1943 году Виталий Андреевич Грачев, на то время ведущий конструктор Горьковского автозавода, в инициативном порядке предложил создать самоходную артиллерийскую установку на колесном шасси. Свое предложение он обосновал тем, что такая самоходка будет куда маневреннее, а главное быстроходнее традиционных САУ. Кроме того колесное шасси значительно дешевле и надежнее гусеничного. Концепция военных заинтересовала и они дали добро на разработку.
Созданием машины, получившей обозначение ГАЗ-68, занимался лично Грачев. Он взял за основу полноприводное автомобильное шасси от довоенного ГАЗ-63, работы над которым были к тому времени приостановлены. Под шасси изготовили оригинальный бронекорпус открытого типа. Сложный сварной корпус в лобовой части имел толщину брони в 10 мм, а по борту 7 мм. Моторный отсек, который к слову находился в корме, был забронирован 5-мм бронелистом.
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Дабы снизить заметность машины, Грачев применил оригинальную компоновку. Он расположил двигатель сзади, а 76-мм пушку ЗИС-3 в передней части машины. При этом ствол проходил между колесными арками, а казенник находился за передней осью. Таким образом удалось значительно понизить силуэт САУ и улучшить ее развесовку. Мотор ГАЗ-202 мощностью 85 л.с. позаимствовали у танка Т-60. Постоянный привод от него осуществлялся на переднюю ось, а задний мост был принудительно подключаемым. Другими словами ГАЗ-68 можно считать первым отечественным переднеприводным автомобилем! Помимо двигателя в моторном отсеке располагался бензобак на 140 л и 41 снаряд в горизонтальном положении. Остальные 58 снарядов находились в боевом отделении. Зависимые подвески с помощью рессор крепились к несущему бронекорпусу. Привод тормозов механический, колеса одинарные противопульные.
Первый прототип ГАЗ-68 собрали осенью 1943 года. Второй с увеличенным до 16,5 мм лобовым бронированием весной следующего года. Самоходка имела следующие геометрические характеристики: длина — 6350 м, ширина — 2050 мм, высота — 1550 мм, клиренс — 373 мм. При этом боевая масса машины не превышала 5340 кг.
Всю вторую половину 1944 года ГАЗ-68 испытывался газовцами и специалистами Главного бронетанкового управления, где он получил наименование КСП-76 (Колесная самоходная пушка). Все без исключения испытатели отмечали высокие динамические характеристики машины. Самоходка была почти вдове быстрее СУ-76М и разгонялась до 77 км/ч по шоссе, а запас хода достигал 580 км. По проходимости ГАЗ-68 не уступал автомобилям ГАЗ-63 и ГАЗ-62, обладал потрясающей устойчивостью на дорогах со скользким покрытием и на фоне гусеничной техники практически бесшумен. При этом по боевой эффективности колесный «самоход» практически не уступал СУ-75М.
Всю вторую половину 1944 года ГАЗ-68 испытывался газовцами и специалистами Главного бронетанкового управления, где он получил наименование КСП-76 (Колесная самоходная пушка). Все без исключения испытатели отмечали высокие динамические характеристики машины. Самоходка была почти вдове быстрее СУ-76М и разгонялась до 77 км/ч по шоссе, а запас хода достигал 580 км. По проходимости ГАЗ-68 не уступал автомобилям ГАЗ-63 и ГАЗ-62, обладал потрясающей устойчивостью на дорогах со скользким покрытием и на фоне гусеничной техники практически бесшумен. При этом по боевой эффективности колесный «самоход» практически не уступал СУ-75М.
Машина выдержала все испытания. Единственным ее серьезным недостатком признали плохую «окопоходимость», что собственно было свойственно любой двухосной колесной технике.
Как бы то ни было серийное производство КСП-76 признали нецелесообразным. Во-первых, были неясны перспективы в отношении шасси таки и не освоенного ГАЗ-63. Во-вторых, завод уже полным ходом выпускал САУ СУ-76М, которая военных в общем-то устраивала. Да и война уже подходила к концу. В результате проект колесной самоходки закрыли в конце 1944 года.
Как бы то ни было серийное производство КСП-76 признали нецелесообразным. Во-первых, были неясны перспективы в отношении шасси таки и не освоенного ГАЗ-63. Во-вторых, завод уже полным ходом выпускал САУ СУ-76М, которая военных в общем-то устраивала. Да и война уже подходила к концу. В результате проект колесной самоходки закрыли в конце 1944 года.
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