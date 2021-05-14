Сегодня сенатор опроверг версию некоторых СМИ о том, что он якобы был пьян. По его словам, он сам вызвал полицейских, а потом уснув отлежавшись в автомобиле, попросил правоохранителей отвезти его домой. При этом он заявил, что никаких аварий не совершал и никаких протоколов гаишники на него не составляли.



«Придавило у меня сердце вчера, к сожалению, в последние годы оно меня иногда подводит — у меня мерцательная аритмия. В глазах потемнело, попытался одно лекарство выпить — не помогает. Отлежался чуть-чуть, решил все-таки к гаишникам обратиться, они отвезли меня домой. Никаких аварий я не совершал. Слава богу, жив здоров!





Сегодня на всякий случай выпил таблетки против аритмии и от давления. Ну вчера погода такая была…», - озвучил свою версию чиновник.