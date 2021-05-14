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Экс-губернатор Липецкой области разъезжал пьяным по городу и сшибал дорожные знаки

Экс-губернатор Липецкой области разъезжал пьяным по городу и сшибал дорожные знаки (7 фото)

Автор:
14 мая 2021 14:12
Сообщество : Аварии
Метки: алкоголь   аритмия   видео   вождение   дтп   липецк   сенатор   
1582
7

Когда его остановили сотрудники ДПС, сенатор сказал, что он принял таблетки от сердца. А потом внезапно уснул. Подействовало лекарство, не иначе.

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Метки: алкоголь   аритмия   видео   вождение   дтп   липецк   сенатор   
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18  комментариев
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11k
Марсианин 2 часа назад
Охреневшая тварина.
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17k
nobody® 9 минут назад
Всегда гаишников вызываю, если надо домой доехать
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3k
portroy 11 минут назад
Может и правда не пил? просто таблетки не те принял)))
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1k
АлексЮстасу 17 минут назад
Если кто знает, что за музон звучит в ролике, где экс-кто он там? таранит иномарку, напишите, плиз.
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260
Прохор АлексЮстасу 9 минут назад
The Offsprings Dirty Magic
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1k
Руслан Новак Полчаса назад
А мне эта история видится по другому! Пьяные гаишники остановили нивчем не повинного члена совфеда, прокололи ему колеса, сломали дорожные знаки, поцарапал ими машину несчастного человека. Вообще довели его до состояния от которого ему бедному стало плохо. И я уверен что наш суд будет на стороне несчастного человека, и сразу разберётся в этой неподобающей ситуации. Виновные однозначно будут наказаны!
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355
анатолий горленко 38 минут назад
Почему это меня не удивляет ?....
А что ещё можно подумать? Ну конечно сердце прихватило....
с перепою.
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13k
Serg2001 49 минут назад
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1k
💰красава💰 53 минуты назад
Для быдло патриотов, быдло чиновники!
.
Это же Россия, чЁ вы не смеётесь?!
Ссылка youtu.be
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4k
x3matic 54 минуты назад
Наверно в рай спешил на спущенных колесах?А жадность не позволяет нанять водителя или вызвать такси?Когда становится плохо за рулем и ты в сознании,в любом случае остановишься.Он спецсубъект,поэтому сотрудники не имеют права его освидетельствовать.Ему вообще ничего не будет.
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2k
Максим Час назад
О народе думал, вот сердце и прихватило. Ехал на встречу с населением, машина сломалась, сознание потерял, сердце хватает, но он всё едет, нельзя же оставить людей без внимания!
Достойный представитель власти.
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360
cana61s Час назад
И нихера ему не будет, будь ты хоть членом Совфеда с членом или без него, на таком уровне как у "дяди" - позволено все. Просто людям повезло, что этот г@ндон никого не пока лечил.
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49k
smakido Час назад
Он болен - это другое.
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16k
Александр Сучков Час назад
А можно постить что ни будь свежее, а не то, что все и даже самые ленивые СМИ в сети и тв уже пережевали и выплюнули?
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9k
Kucher Час назад
Ну хана гайцам, да и того, кто их вызвал быстро вычислят. Вообще оборзели! Они что, не понимают КТО это, на КОГО они посмели рот открыть? Они что забыли, что перед Законом все равны, но некоторые равнее?
Интересно, их посадят или просто из ГАИ выгонят?
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