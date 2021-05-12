Несовершеннолетний велосипедист попал под машину в ХМАО

227
1
1
В Югорске водитель кроссовера Lexus сбил молодого велосипедиста на нерегулируемом пешеходном переходе. 15-летний подросток ехал по «зебре» на своем двухколесном транспорте.
Источник:
Ссылки по теме:
- Неудачная попытка перебежать дорогу на красный свет
- Жуткое ДТП: в Магнитогорске водитель на полном ходу сбил юного велосипедиста
- Авария дня. Смертельный наезд на велосипедистку в Беларуси
- 12 штрафов за 5 месяцев: в Свердловской области начинающий водитель сбил двух школьниц
- Сестра не уследила: в Коми пятилетний мальчик попал в больницу с серьезными травмами
12
Понравилось12
Новости партнёров
Хотя, кто из детей знает, что надо спешится с велика перед пешеходным переходом? Почему бы не учить в школе правила ПДД, вместо Закона Божия?
Да, по ч.2 ст.12.29 КоАП РФ. Штраф в данном случае составляет 800 рублей.
Кроме того, раздел 24 ПДД РФ определяет места для движения велосипедистов. В перечне этих мест пешеходные переходы отсутствуют.
Соответственно, подъезжая к пешеходному переходу, водитель велосипеда обязан спешится и переходить дорогу пешком, везя велосипед рядом с собой.
Велосипедистам запрещается пересекать дорогу по пешеходным переходам. То есть если велосипедист ехал по тротуару и ему нужно пересечь дорогу по пешеходному переходу, ему необходимо слезть с велосипеда "превратиться в пешехода". (ПДД 24.8)
Водитель тормозить начал сразу, как только увидел этого сопляка, вот только времени на торможение у него была примерно секунда. Ясен пень, что шансов не снести идиота не было