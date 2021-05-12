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Несовершеннолетний велосипедист попал под машину в ХМАО

Несовершеннолетний велосипедист попал под машину в ХМАО (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 мая 2021 13:15
Сообщество : Аварии
Метки: Велосипедист   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешеходный переход   
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В Югорске водитель кроссовера Lexus сбил молодого велосипедиста на нерегулируемом пешеходном переходе. 15-летний подросток ехал по «зебре» на своем двухколесном транспорте.

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Метки: Велосипедист   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешеходный переход   
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16  комментариев
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2k
Frank Borman 59 минут назад
Правильно говорил мистер Дарвин: малолетние долбо@бы должны уходить в детском возрасте, чтобы не размножались и не передавали свои испорченные гены следующему пколению долбо@бов.
Хотя, кто из детей знает, что надо спешится с велика перед пешеходным переходом? Почему бы не учить в школе правила ПДД, вместо Закона Божия?
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17k
nobody® 13 минут назад
Вчера видел малолетку, который спешился с велика, чтобы пересечь узкий въезд во двор. Я чуть аплодировать не начал от удивления. Надеюсь, это не вымирающий вид.
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8k
GRuslan 55 минут назад
Сам перемещаюсь на велике, спешиваюсь на переходах, учу своих детей делать так же, а из за таких дураков потом всех велосепидистов хают. Как впрочем и всех водителей бмв)))
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435
Александр Час назад
Может ли быть привлечен водитель велосипеда, пересекающий проезжую часть по пешеходному переходу к ответственности:

Да, по ч.2 ст.12.29 КоАП РФ. Штраф в данном случае составляет 800 рублей.
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435
Александр Час назад
«Велосипед - транспортное средство».

Кроме того, раздел 24 ПДД РФ определяет места для движения велосипедистов. В перечне этих мест пешеходные переходы отсутствуют.

Соответственно, подъезжая к пешеходному переходу, водитель велосипеда обязан спешится и переходить дорогу пешком, везя велосипед рядом с собой.
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17
tutu Час назад
ну водятел то понятно что долбойоб, а это придурок на велике так во всех уверен, что даже ни то что не слез со своего драндулета, а ни притормозил и по сторонам не посмотрел
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435
Александр Час назад
блин, да когда ж этих вЫлЫсЫпЫдЫстов заставят правила учить?
Велосипедистам запрещается пересекать дорогу по пешеходным переходам. То есть если велосипедист ехал по тротуару и ему нужно пересечь дорогу по пешеходному переходу, ему необходимо слезть с велосипеда "превратиться в пешехода". (ПДД 24.8)
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17
tutu Александр Час назад
перед ПП не должно быть 60-70, он же даже не тормозил, и вот потому то и надо тормозить перед ПП до 20, чтобы у тебя был запас, а теперь водятел поедет в каталажку и заслужено, а придурок на велеке свое получил уже, слава богу все вроде не сереьезно
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