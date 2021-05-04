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Редчайший электросуперкар Mercedes-Benz SLS хотят продать за миллион евро

Редчайший электросуперкар Mercedes-Benz SLS хотят продать за миллион евро (9 фото)

Автор:
04 мая 2021 15:08
Сообщество : Автомир
Метки: Mercedes   mercedes-benz sls   авто   автомир   автомоибили   найдено на ebay   электрокар   электромобиль   
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В Mercedes-Benz произвели всего девять экземпляров SLS AMG Electric Drive, и один из них теперь выставлен на продажу через RM Sotheby’s. В настоящее время он находится в Нидерландах.

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Метки: Mercedes   mercedes-benz sls   авто   автомир   автомоибили   найдено на ebay   электрокар   электромобиль   
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17k
Ego sum qui sum 3 часа назад
цвет не подходит к моим сланцам, не буду брать
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Показать 1 ответ
18k
Alf Час назад
...Немецкие инженеры планировали построить около сотни подобных экземпляров стоимостью минимум 416 500 евро (примерно 37,6 миллиона рублей по текущему курсу). Однако из-за низкого спроса на модель специалисты выпустили всего девять батарейных суперкаров...
Тяжёлый случай. Настоящий облом.
Вот красивый колор!

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