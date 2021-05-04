В Mercedes-Benz произвели всего девять экземпляров SLS AMG Electric Drive, и один из них теперь выставлен на продажу через RM Sotheby’s. В настоящее время он находится в Нидерландах.





0 Источник: На аукционе RM Sotheby's выставили на продажу электрический Mercedes-Benz SLS AMG Electric Drive 2013 года выпуска. За один из девяти когда-либо построенных электрокаров с пробегом 3800 километров планируют выручить 1 050 000 евро (примерно 95 миллионов рублей по текущему курсу).

0 Источник: Батарейный Mercedes-Benz SLS AMG Electric Drive дебютировал в 2012 году на Парижском автосалоне и стал первым проектом компании, призванным продемонстрировать возможности электрических суперкаров. Немецкие инженеры планировали построить около сотни подобных экземпляров стоимостью минимум 416 500 евро (примерно 37,6 миллиона рублей по текущему курсу). Однако из-за низкого спроса на модель специалисты выпустили всего девять батарейных суперкаров.

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0 Источник: Место 571-сильного бензинового двигателя объемом 6,2 литра заняли четыре электромотора, суммарная отдача которых составила 750 лошадиных сил и 1000 Нм. В 2012 году SLS AMG Electric Drive стал самым быстрым серийным электрокаром в мире. До «сотни» батарейная модель разгонялась за 3,9 секунды при максимальной скорости в 250 километров в час.

0 Источник: Выставленный на продажу экземпляр окрашен в фирменный цвет Green Electic. Салон электрического суперкара выполнен из черной кожи с карбоновыми вставками. Продавец утверждает, что за восемь лет эксплуатации SLS AMG Electric Drive сменил двух владельцев, проехав всего 3800 километров.

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