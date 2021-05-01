Парень шёл к успеху

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Авария в Нижнем Новгороде на Борском кольце
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Авторский пост
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Уепак за рулем не умеет ездить, а сявки в салоне, пристегиваться.
Обратно на ишаков!
но мог бы с пострадавшей стороной роликом поделится..
Даже если бы и стукнул оленя, то вряд ли признали бы его виновным.
А вывалился бы из своей полосы и сам бы мог стать виновником аварии.