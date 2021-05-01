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Парень шёл к успеху

Парень шёл к успеху (1 видео)

Автор:
01 мая 2021 20:51
Метки: авария   авто   дтп   
1014
1
Авария в Нижнем Новгороде на Борском кольце

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14  комментариев
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13k
KOSTELLO 3 часа назад
Тупорылое чурбанье.
Уепак за рулем не умеет ездить, а сявки в салоне, пристегиваться.
Обратно на ишаков!
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7k
? ? ? 38 минут назад
хоть практически всё и однозначно
но мог бы с пострадавшей стороной роликом поделится..
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7k
Barachek_Obachek 3 часа назад
Чем больше виноват, тем тяжелее стоны
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777
GoInDown 3 часа назад
Такой вздох тяжелый за кадром, (каждый день одно и тоже))))
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8
Андрей 3 часа назад
Понос , домой спешил просраться ?
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8k
Cornho 3 часа назад
Долбонавт, ну уходи ты влево за белым "Соболем", чего тормоз-то в пол жать до последнего?!
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