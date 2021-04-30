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В Копейске на одном из прекрестков по проспекту Победы столкнулись два автомобиля, которыми управляли женщины. Один из них несколько раз превернулся словно в голливудском боевике.
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Женечка Худякова сообщает: "Всё обошлось, ребенок не пострадал девушка голову повредила. Была на месте аварии и всё видела, страшно ужас."
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Авторский пост
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