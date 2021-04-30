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Авария дня. Техничная подсечка в Челябинской области

Авария дня. Техничная подсечка в Челябинской области (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 апреля 2021 11:30
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   не уступил   
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В Копейске на одном из прекрестков по проспекту Победы столкнулись два автомобиля, которыми управляли женщины. Один из них несколько раз превернулся словно в голливудском боевике.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   не уступил   
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8k
Александр Час назад
Через месяц на авто.сру: "Не бита, не крашена, ездила мамочка с ребёнком"
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2k
Vitamin 50 минут назад
И после трёх переворотов кувыркатор будет говорить, что ехал допустимые 60 кмч?)
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Johnny

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