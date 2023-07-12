Российская певица вызвала машину ДПС, чтобы доехать до аэропорта

Теперь СБ будет разбираться, кто и на каком основании разрешил использовать служебное авто в качестве такси.
На днях певица Анет Сай (Анна Сайдалиева) опубликовала на своих страничках в соцсетях видео с фестиваля "ТриЧетыре" в Волгограде, который проходил 23 июня. Исполнив свою партию, девушка помчалась в аэропорт на служебном автомобиле ДПС. По словам артистки, она опаздывала на самолёт и поэтому ей вызвали полицейскую машину, которая используя спецсигналы, домчит до воздушной гавани минуя правила и пробки. В итоге артистка на самолёт успела, а вот силовиков теперь ждёт серьёзное разбирательство. В полиции пообещали дать "принципиальную оценку действиям сотрудников и их руководителей".
Начальником ГУМВД России по Волгоградской области генерал-майором полиции Д.Ю. Вельможко назначено проведение служебной проверки в связи с публикацией в сети интернет видеозаписи, на которой гражданские лица передвигаются в качестве пассажиров на служебном автомобиле госавтоинспекции
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Кто не знает, Анет Сай получила известность после участия в проекте "Песни" на ТНТ, вскоре после этого с ней подписал контракт лейбл Black Star, принадлежащий рэперу Тимати.
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Тупая дура, можно сливать - голоса нет, харизмы нет. Кстати поет очень невнятно - похоже хер у нее не вынимают изо рта даже во время записи.
то для Москвы такое норма с 90х, включая скорые
Но какой же, [мат], тупизм со стороны мусоров, разрешать снимать и выкладывать этот беспредел! Это же на сколько надо быть тупыми и жадными олигофренами.
За державу уже не то что обидно, за неё стыдно.
Ведь они не лишаться должностей, не будут с позором выкинуты с волчьим билетом из органов. Им максимум погрозят пальчиком, а скорее всего спустят на тормозах.