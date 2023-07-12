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Российская певица вызвала машину ДПС, чтобы доехать до аэропорта

Российская певица вызвала машину ДПС, чтобы доехать до аэропорта

Автор:
12 июля 2023 16:47
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Анет Сай   Видео   Волгоград   ДПС   аэропорт   нарушение   полиция   превышение полномочий   
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Теперь СБ будет разбираться, кто и на каком основании разрешил использовать служебное авто в качестве такси.

На днях певица Анет Сай (Анна Сайдалиева) опубликовала на своих страничках в соцсетях видео с фестиваля "ТриЧетыре" в Волгограде, который проходил 23 июня. Исполнив свою партию, девушка помчалась в аэропорт на служебном автомобиле ДПС. По словам артистки, она опаздывала на самолёт и поэтому ей вызвали полицейскую машину, которая используя спецсигналы, домчит до воздушной гавани минуя правила и пробки. В итоге артистка на самолёт успела, а вот силовиков теперь ждёт серьёзное разбирательство. В полиции пообещали дать "принципиальную оценку действиям сотрудников и их руководителей".


Начальником ГУМВД России по Волгоградской области генерал-майором полиции Д.Ю. Вельможко назначено проведение служебной проверки в связи с публикацией в сети интернет видеозаписи, на которой гражданские лица передвигаются в качестве пассажиров на служебном автомобиле госавтоинспекции

Кто не знает, Анет Сай получила известность после участия в проекте "Песни" на ТНТ, вскоре после этого с ней подписал контракт лейбл Black Star, принадлежащий рэперу Тимати.

Источник:

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Метки: Анет Сай   Видео   Волгоград   ДПС   аэропорт   нарушение   полиция   превышение полномочий   
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24  комментария
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14k
Shtoppi 2 часа назад
и кто ж эта певица ротом , бл_ть, такая, что <<...ЕЙ ВЫЗВАЛИ ПОЛИЦЕЙСКУЮ МАШИНУ, которая используя спецсигналы, домчит до воздушной гавани минуя правила и пробки>>?
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5k
шаурма Минуту назад
Ну, давай, руководство МэВэДэ, вещай про отсутствие коррупции. Мерзость, бть.
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30k
Григорий 2 минуты назад
Девочке помогли, но у нее в голове места ровно для х.у.я, для мозгов не осталось, потому подставила ребят и получила хейт.
Тупая дура, можно сливать - голоса нет, харизмы нет. Кстати поет очень невнятно - похоже хер у нее не вынимают изо рта даже во время записи.
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3k
Daimos 5 минут назад
Вот чем занята полиция, когда её ждешь.
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1k
D12735 8 минут назад
Ведьму сжечь!
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56k
Олег 19 минут назад
в лучшем случае будут стоять со свистком и выговором на перекрёстке, в худшем- охрана в пятерочке с белым билетом
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838
adssaf afasffdsga Полчаса назад
Придурки решили подзаработать - ладно, хорошо. Дура решила прокатиться на машинке с мигалками - ладно, хер с ней. Дура решила снять это на камеру - ладно, что с безмозглой взять. Придурки разрешили снять на камеру - как безмозглых на работу взяли?
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6k
мемфрид Полчаса назад
[мат]. Я за 5 минут, сидя на толчке, прочитал две какие-то не въипушчие новости про каких-то пест, которые с башкой не дружат. Фишки, ну хорош. Есть же новости политические, про космос или дикую природу. Про машины и динозавров (а кто их не любит). Нахера в топ поднимать эту шваль?
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12k
кот базилий 46 минут назад
"разберутся" ждите ...еще и наградят за оказанную услугу званием и премией.
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3k
poбт 47 минут назад
если для Волгограда это - "ухтыж них*уя себя как так то?"
то для Москвы такое норма с 90х, включая скорые
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16k
Валерий Викторович 51 минуту назад
Где ты тут, "автор-дятел" увидел "певицу" (любого происхождения)??? Че, 20 баксов есть 20 баксов?
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2k
Koschej 59 минут назад
А кто это?
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11k
ron Час назад
Пожалуйста, не называйте этих потаскух "российскими певицами". Ей богу, за эстраду обидно)))
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3k
Alex Час назад
Мусора - пид**сы!
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2k
Артур Котовой Час назад
Пойду тоже позвоню копам, вдруг прокатит
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7k
tamin Час назад
Кто это???новости про никого и имя имя никто
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5k
Старичок 2 часа назад
какая же она российская? широкоизвестное в узких кругах говнище.
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6k
The Dude 2 часа назад
Ладно, это [мат] ртом имеет деньги купить полицаев. Ладно, полицаи, как шлюхи продаются и могут за бабки раздвинув свои жирные ляхи устроить этой вагине транспортировку (получая зарплату с наших налогов).
Но какой же, [мат], тупизм со стороны мусоров, разрешать снимать и выкладывать этот беспредел! Это же на сколько надо быть тупыми и жадными олигофренами.
За державу уже не то что обидно, за неё стыдно.
Ведь они не лишаться должностей, не будут с позором выкинуты с волчьим билетом из органов. Им максимум погрозят пальчиком, а скорее всего спустят на тормозах.
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5k
Трям 2 часа назад
Мусорская посасушка.
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