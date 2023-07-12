Российская певица вызвала машину ДПС, чтобы доехать до аэропорта

На днях певица Анет Сай (Анна Сайдалиева) опубликовала на своих страничках в соцсетях видео с фестиваля "ТриЧетыре" в Волгограде, который проходил 23 июня. Исполнив свою партию, девушка помчалась в аэропорт на служебном автомобиле ДПС. По словам артистки, она опаздывала на самолёт и поэтому ей вызвали полицейскую машину, которая используя спецсигналы, домчит до воздушной гавани минуя правила и пробки. В итоге артистка на самолёт успела, а вот силовиков теперь ждёт серьёзное разбирательство. В полиции пообещали дать "принципиальную оценку действиям сотрудников и их руководителей".



