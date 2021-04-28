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Дорожные разборки в Рязани: мужчина разбил стекло машины беременной женщины

Дорожные разборки в Рязани: мужчина разбил стекло машины беременной женщины (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 апреля 2021 13:20
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автохам   быдло   видео   женщина за рулем   конфликт на дороге   нападение   разбил стекло   
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В Рязани после конфликта на дороге, в результате которого мужчина разбил стекло автомобилистке, полиция начала проверку. Беременная девушка объезжала яму и подрезала агрессивного водителя, который вышел на обгон.

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Метки: авто   автохам   быдло   видео   женщина за рулем   конфликт на дороге   нападение   разбил стекло   
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36  комментариев
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48k
Нанук Паналык 2 часа назад
Что он иплан - это ежу понятно!
Мне интересно что это за стекло,которое можно вот так запросто!
Помню пару лет назад на разборке нужно было разбитую вольво открыть...Так двадцать минут с молотком и монтировкоймудохались пока стекло выбили...
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8k
БарНалей Нанук Паналык Час назад
Стекло приоткрытое. Держалось на трех точках опоры. Один угол "в свободном полете". Чуть давани, и рассыплется.
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9k
Serg 5 минут назад
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487
Симплекс 14 минут назад
Неадекват теперь заплатит за стекло, а Татьяна Чулкова, возможно, наконец, поймёт, что просто так крутить рулём на дороге запрещено и правилами и здравым смыслом.
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9k
Serg Симплекс 8 минут назад
и с тонировкой ездить
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66k
Пётровыч 24 минуты назад
Прикольно смотреть потом на таких героев, когда они в отделении приносят свои извинения.
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1k
Sergey 24 минуты назад
100% ТПшка, когда автор шел на обгон, без поворотника, внезапно решила "объехать яму". Кто ездил за городом, знает, как это бодрит, когда идешь на обгон, а какой-то мудак решает, что ему тоже надо на обгон.
Тонировка у ТПшки тоже неспроста. Хотя мужик повел себя направильно.
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5k
кот базилий Полчаса назад
Давали бы год за подобные выходки и ничего бы не было, а сейчас пальчиком погрозят, штрафчик небольшой и продолжай дальше бузить где хочеш и когда хочеш."Гуманный" наш работает как надо.
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18k
Luc72 38 минут назад
Только при чем здесь беременность пострадавшей?
Если бы за рулем была НЕ беременная или даже... О, боже, мужчина... такое поведение оправдано?
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1k
Sergey Luc72 Полчаса назад
Потому что знает, что виновата и пытается из себя бедную несчастную состроить.
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25
ЧиллиВилли Час назад
тетка админка штраф за дтп... мужик уголовка умышленное повреждение чужого имущества. только вот понять не могу как он так спокойно его разбил из за того что приоткрыто было ?
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14k
ВОВЧЕГ Час назад
Я бы просто залил его газом и обоссал! Бить бы не стал, чтобы не пачкаться об это дерьмо!
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2k
Максим Час назад
Ну и дальше что? Дальше слёзы в полиции и просьба не возбуждать уголовное дело по факту умышленного повреждения или уничтожения чужого имущества. Просьбы не ломать жизнь судимостью и прочее. Вся крутость слетает легко и быстро.
Видел допросы мамкиных бандитов. Слёзы в таких случаях сказано не для красного словца, реально некоторые плачут. Некоторые рассказывают, что кровь горячая и менталитет такой. Но никто не хочет отвечать. Скорые на слова.
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206
Серега Час назад
Да это же тот самый Рязанский мужик,который весь Кавказ кормит.
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3k
Борис Карабанов Час назад
Ну, всё верно. Пропаганда оправданности самосуда и приемлемость его обществом дают свой закономерный ядовитый урожай. Мужик решил, что он вправе сам провести следствие, назначить наказание и исполнить его. Что здесь не так? Если предполагаемого педофила можно и нужно, как пишут фишкяне, "облить бензином и сжечь", то почему же нельзя самостоятельно наказать предполагаемого нарушителя ПДД? Здесь играем, а здесь не играем? Это - другое? Так не получится.
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2k
Максим Борис Карабанов Час назад
Знаете, Вам не хватает образа этакого мыслителя и вершителя судеб! Что бы с красочной картинкой и обязательно в белом пальто. При этом возвышаетесь над толпой, этаким стадом баранов.
Только знаете, вроде и хотел представить, а все равно читаю и понимаю, что какой-то не умный человек мог оставить такой комментарий. Судить об обществе по исключением? Это обычное быдло и судить по такому об остальных может лишь дурак с завышенным самомнением, считающим себя умнее остальных, при том необоснованно.
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8k
Шурум-бурум 2 часа назад
какой-то сын б@яди решил показать бабе за рулем, какой он крутой! был бы какой-нибудь черножопый бородач на хорошей машине, а не телка, этот "герой" под себя бы сходил и дальше поехал, молча...
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8k
Шурум-бурум krokodilov Час назад
запомни, у нормальных женщин нормальные дети, потому что нормальные женщины занимаются воспитанием своих чад! и если какой-то ублюдок совершает какое-нибудь преступление или проступок, то он однозначно рожден б@ядью, у которой были дела поважнее, чем воспитание собственного ребенка! это аксиома!
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505
krokodilov Шурум-бурум Полчаса назад
Отличный комментарий по вашему Ахматова , Цветаева, Эдит Пиаф, Бриджит Бордо , Вивьен Ли лихо вы этих женьщин б@ялями нарекли за то что они были плохими матерями. У самого я так понимаю как минимум дети академики и лауреаты Нобелевской премии.
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505
krokodilov ДеониS Полчаса назад
А я его не оправдываю но вполне возможно что мама его этому не учила
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1k
ddp Шурум-бурум Полчаса назад
Запомни, жизнь окружающих не всегда такая, как ты ее себе представляешь основываясь на своем мировоззрении. В данном случае мать данного персонажа могла, например умереть при родах. Ты же этого не знаешь, но априори вешаешь ярлыки, судя всех по себе. И если, вдруг, я прав, ты готов соотнести свои суждения на своих родителей?
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487
Симплекс Шурум-бурум 17 минут назад
А ты чей ребёнок, раз позволяешь себе незнакомых женщин так называть? Твоим-то воспитанием кто занимался?
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27k
Acu900 2 часа назад
Ей еще повезло. К сожалению встречаются неадекваты которые и ствол достать могут...
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34k
AGM 2 часа назад
Мдаааа. Редкий иплан. Жаль что ничего ему особо не будет. Штраф заплатит за хулиганку и разбитое стекло. Но а тонировка то кстати почему на передних стёклах.
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505
krokodilov AGM 2 часа назад
А вот это очень правильный вопрос. Тонировка судя по съёмке из салона практически глухая значит у девочки очень "хороший" покровитель в ДПС ну а как водят подобные персонажи я думаю все знают. Я конечно не оправдываю человека разбившего стекло но что то в невинную овечку слабо верится. ИМХО
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1k
Eugene 2 часа назад
Писец люди злые. Что там у вас творится то?
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36k
dima423 2 часа назад
Прям шансончик просится))
...уголовка уголовочка,
как же так попал ты вовочка,
головой своею думать не хотел,
на умышленную порчу чужого имущества налетел))
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31k
Опаньки dima423 2 часа назад
и сколько стоит стекло? Возмещение через суд, адвокат бабок возьмет, по суду вернуть только двадцатку можно за защитника...
Стекло дороже будет стоить
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2k
Ухалус Посовиномус Опаньки Час назад
Страховая возместит. А как она дальше будет сношать виновника по регрессу, это уже неинтересно
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31k
Опаньки Ухалус Посовиномус 39 минут назад
Страховая оплатит хулиганство? Это ж не ДТП...
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