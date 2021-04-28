Татьяна Чулкова рассказала что конфликт начался, когда она объезжала яму на дороге.



«Я объезжала яму, а он начал обгонять меня. Мы это делали одновременно. Ему это не понравилось, и он начал меня подрезать, выезжать передо мной и притормаживать. За мной ехала маршрутка, которая чуть не въехала в меня.



Ну и потом он вышел и начал орать, после вышла его жена. Они пытались снять мне тонировку, не получалось — начали выламывать стекло, а затем вообще разбили».