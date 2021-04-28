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В Рязани после конфликта на дороге, в результате которого мужчина разбил стекло автомобилистке, полиция начала проверку. Беременная девушка объезжала яму и подрезала агрессивного водителя, который вышел на обгон.
Татьяна Чулкова рассказала что конфликт начался, когда она объезжала яму на дороге.
«Я объезжала яму, а он начал обгонять меня. Мы это делали одновременно. Ему это не понравилось, и он начал меня подрезать, выезжать передо мной и притормаживать. За мной ехала маршрутка, которая чуть не въехала в меня.
Ну и потом он вышел и начал орать, после вышла его жена. Они пытались снять мне тонировку, не получалось — начали выламывать стекло, а затем вообще разбили».
«Я объезжала яму, а он начал обгонять меня. Мы это делали одновременно. Ему это не понравилось, и он начал меня подрезать, выезжать передо мной и притормаживать. За мной ехала маршрутка, которая чуть не въехала в меня.
Ну и потом он вышел и начал орать, после вышла его жена. Они пытались снять мне тонировку, не получалось — начали выламывать стекло, а затем вообще разбили».
Присутствует ненормативная лексика!
Женщина написала заявление в полицию. Она отметила, что во время конфликта предупредила мужчину, что беременна. По словам Чулковой, она рассчитывает на извинения и возмещение морального и материального вреда.
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Мне интересно что это за стекло,которое можно вот так запросто!
Помню пару лет назад на разборке нужно было разбитую вольво открыть...Так двадцать минут с молотком и монтировкоймудохались пока стекло выбили...
Тонировка у ТПшки тоже неспроста. Хотя мужик повел себя направильно.
Если бы за рулем была НЕ беременная или даже... О, боже, мужчина... такое поведение оправдано?
Видел допросы мамкиных бандитов. Слёзы в таких случаях сказано не для красного словца, реально некоторые плачут. Некоторые рассказывают, что кровь горячая и менталитет такой. Но никто не хочет отвечать. Скорые на слова.
Только знаете, вроде и хотел представить, а все равно читаю и понимаю, что какой-то не умный человек мог оставить такой комментарий. Судить об обществе по исключением? Это обычное быдло и судить по такому об остальных может лишь дурак с завышенным самомнением, считающим себя умнее остальных, при том необоснованно.
...уголовка уголовочка,
как же так попал ты вовочка,
головой своею думать не хотел,
на умышленную порчу чужого имущества налетел))
Стекло дороже будет стоить