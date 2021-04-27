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Заехать любой ценой: водитель за рулём арендованного фургона на подземной парковке

Заехать любой ценой: водитель за рулём арендованного фургона на подземной парковке (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 апреля 2021 15:30
Сообщество : Автомир
Метки: Юмор   аварии   авто   авто аварии   автоприколы   дтп   парковка   фургон   
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Двое мужчин на арендованном грузовике въехали на подземную парковку, но машина оказалась слишком высокой. Водитель попыталься форсировать проезд, и после нескольких маневров, фургон пробил канализационную трубу.

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Метки: Юмор   аварии   авто   авто аварии   автоприколы   дтп   парковка   фургон   
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15  комментариев
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7k
Alex Djeff Час назад
Канализационную трубу? Может трубу системы пожаротушения?
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Сергей Шишкин Alex Djeff Час назад
Хрен знает, но что-то коричневое по ним потекло.)))
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2k
V2.Smirnov 10 минут назад
А что они хотели и почему просто задний ход не дали?
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26k
Антон 17 минут назад
Вот это утырки...
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9k
Михалыч 23 минуты назад
Бивис и Батхед выросли и устроились на работу.

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13k
Lynx 24 минуты назад
Канализация, пожарутожение. Водяное, пенное, спринклер.
Дренчерная!!!

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4k
Свирепый Бамбр Полчаса назад
Там баба за рулем. Другого объяснения таким маневрам быть не может!
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36k
dima423 Полчаса назад
всмысле не существует преград...вот же не преодолел в итоге)) не слишком ли громкие эпитеты вообще для сумасшедшего доблбайопа, которого надо пристрелить как бешеную собаку?)
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2k
Руслан Полчаса назад
Наглядный пример того, как можно жить с мозгом размером с фундук
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12k
banzai7 Полчаса назад
Даже дворники не включил))
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931
Danil Tolstov 49 минут назад
Обычно на въезде ограничители высоты автомобилей устанавливают, что бы такие дятлы не заехали.
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528
Шурман Danil Tolstov 41 минуту назад
У нас в гараже этих ограничителей нет но написано высота 2.10 но бывают дебилы которые любят разгружаться в гараже потому что это быстро сразу до лифта можно донести что то , в прошлом году ворота так снесли , не знаю чем все закончилось , их страховка платила или страховка дома но все выехать не могли из гаража , мне пришлось детей везти в школу на убере и назад домой так же , туда 24 евро назад почему то 21 евро итог потеряны 45 евро .
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931
Danil Tolstov Шурман Полчаса назад
Быаают ограничители в виде металлического швеллера висящего на цепях. Видел как дебилы палками пприподнимали что бы грузовичек заехал. В итоге посбивал указатели на парковке.
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26k
Антон Danil Tolstov 16 минут назад
Так там как раз и был ограничитель, в самом начале видео труба на цепях, когда она проехала по его крыше перед трубой.
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