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Двое мужчин на арендованном грузовике въехали на подземную парковку, но машина оказалась слишком высокой. Водитель попыталься форсировать проезд, и после нескольких маневров, фургон пробил канализационную трубу.
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Метки: Юмор аварии авто авто аварии автоприколы дтп парковка фургон
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