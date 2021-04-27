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Задержанный ДПС пьяный пенсионер спалил свою машину и чуть не сгорел сам: видео

Задержанный ДПС пьяный пенсионер спалил свою машину и чуть не сгорел сам: видео (1 фото)

Автор:
27 апреля 2021 06:20
Сообщество : Автомир
Метки: Россия   Свердловская   ваз   дпс   область   пенсионер   поджёг   спасение   
1326
1

В Свердловской области нетрезвый водитель поджёг свой автомобиль после встречи с сотрудниками ДПС. Полицейские остановили видавший виды "жигуль", за рулём которого находился изрядно выпивший местный житель...

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Метки: Россия   Свердловская   ваз   дпс   область   пенсионер   поджёг   спасение   
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3k
Виктор 2 часа назад
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14k
ЦСКА 3 минуты назад
Пенсионер......
Обычный синяк, который жрет водку всю сознательную жизнь, лет с 15-ти!
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36k
dima423 11 минут назад
какой то неандерталец) когда у нас уже таких ездунов сажать начнут...
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604
Оксид Бетона 16 минут назад
гомо цапус
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6k
радик геннадиевич 54 минуты назад
крутой мужик!
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−134
иван сулейманов Час назад
путенская стабильность
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14k
ЦСКА иван сулейманов 11 минут назад
Мудак
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310
Nane First NameLast Час назад
У нас таких называют "подснежник". Которые выезжают как раз в такое время. Картошку сажать. А второй раз едут чтобы урожай собрать. А последний раз на права сдавал и машину в тех. осмотр отправлял раньше, чем у Горбачёва лысина появилась.

А вообще, он правильно сделал. Лучше так, чем в пути могла быть авария.
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602
Алксандр Шевченко Nane First NameLast 45 минут назад
Незнаншь ты что-то такое подснежники.
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36k
dima423 Nane First NameLast 9 минут назад
ты точно этот видос щас комментируешь? Просто какой то алкен галимый...потенциальный убийца за рулем
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36k
dima423 Nane First NameLast 6 минут назад
а подснежники это просто добропорядочные пенсионеры, с правами и не пьющие. которые просто мало ездят на машине а зимой вообще ставят в гараж, и к весне выезжают чтобы поехать на дачи, но опыт и навыки за зиму теряют поэтому управляют не очень уверенно)
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10k
Taximaxi Час назад
На пенсию вышел медьведь-пироман,
В горящей машине он заперся сам,
Нет в старости смысла-поведал он нам,
Возраст дожитья-гори он к х.у.я.м!
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36k
dima423 Taximaxi 5 минут назад
а почему медведь? алкаш-пироман
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61k
Viktor Час назад
.... дедушка старенький, ему всё равно.
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12k
Yasen_Perec Час назад
Нет #ля, надо её было ментам подарить.
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36k
dima423 Yasen_Perec 3 минуты назад
ему себя надо было сжечь а не машину... одним ублюдком меньше бы стало на земле)
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4k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
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129k
Редька с хреном Автор поста 2 часа назад (изменен)
Может мужик-то и нормальный был, но в текст источника вкралась неточность - вероятно он был предпенсионер, в прошлом году ему исполнилось 60, а согласно 4 пункту официальных разъяснений: "Тем, кто в 2020 году достигнет прежнего пенсионного возраста, пенсию назначат только во второй половине 2021 или в первой половине 2022 года." Так вот - обломали на год-полтора мужика с пенсией, беда не приходит одна - потерял права, нажрарлся, попал на ДПС, и выразил протест чиркнув спичкой... А теперь считаем сколько ботов и тролей пасётся на нашем дружном ресурсе))) Да, и умножаем эту цифру на 2, так как либерально заряженные будут хлопать в ладоши)))
https://vihod-na-pensiju.ru/vozrast-vyhoda-na-pensiju-po-godam-grafik-tablica/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=g&utm_content=484045738292&utm_term=пенсионный возрастhttps://vihod-na-pensiju.ru/vozrast-vyhoda-na-pensiju-po-godam-grafik-tablica/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=g&utm_content=484045738292&utm_term=пенсионный возраст
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1k
Алексей Редька с хреном 2 часа назад
---вероятно он был предпенсионер, в прошлом году ему исполнилось 60----
_____________________
Он мог давным давно еще до реформ на пенсию выйти по льготному стажу или выслуге.
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13k
Jearom 2 часа назад
ну это дешевле, чем оплачивать эвакуатор и за штрафстоянку, однозначно
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13k
sssss3 Jearom Час назад
Статья 267 УК РФ. Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения
ч.2 от 300 000 до 500 000 рубликов.
Законы нужно знать, однозначно.... Или у Вас в Канаде можно на проезжей части машины жечь безнаказанно???
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12k
Yasen_Perec sssss3 Час назад
Если у него нет денег за эвакуатор со штрафстоянкой, то пол ляма, за здорово живёшь, он тебе точно выложит. Ждать не зае#ёшься?
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36k
dima423 Jearom 2 минуты назад
менее 10 тыс эвакуатор и стоянка) а регионах я думаю не больше 5
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651
g789 sssss3 12 секунд назад
Wow!!! Не знал про 267!
Это получается у нас половину автоблогеров, на основании их видео даже посадить можно))
А этому товарищу 267 не светит, он уже "правильные" слова говорит: хотел закурить, случайно загорелось...
А вот эвакуатор как раз никуда не денется: догорит, остынет, погрузят и далее по стандартной схеме.
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36k
Андрей 3 часа назад
И этот человек как-то умудрился прожить 61 год.
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