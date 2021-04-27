Сотрудники ДПС ослабили бдительность всего на несколько секунд — и в салоне вспыхнуло пламя. Незадачливый поджигатель попытался самостоятельно выбраться из автомобиля, но безуспешно. Полицейским пришлось бить окна, чтобы его спасти. Благодаря инспекторам, водитель отделался только ожогом кистей рук. Находясь на больничной койке он, по сообщению источника, рассказал: мол просто хотел закурить, но забыл, что на переднем сиденье была канистра с бензином.