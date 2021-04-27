В Свердловской области нетрезвый водитель поджёг свой автомобиль после встречи с сотрудниками ДПС. Полицейские остановили видавший виды "жигуль", за рулём которого находился изрядно выпивший местный житель...
61-летний пенсионер не стал спорить и сразу признался, что пьян и прав на вождение нет. Инспекторы быстро составили протокол и вызвали эвакуатор. А нарушитель, поняв, что машина вот-вот отчалит на штраф-площадку, попросил забрать из неё личные вещи.
Сотрудники ДПС ослабили бдительность всего на несколько секунд — и в салоне вспыхнуло пламя. Незадачливый поджигатель попытался самостоятельно выбраться из автомобиля, но безуспешно. Полицейским пришлось бить окна, чтобы его спасти. Благодаря инспекторам, водитель отделался только ожогом кистей рук. Находясь на больничной койке он, по сообщению источника, рассказал: мол просто хотел закурить, но забыл, что на переднем сиденье была канистра с бензином.
Источник:
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А вообще, он правильно сделал. Лучше так, чем в пути могла быть авария.
В горящей машине он заперся сам,
Нет в старости смысла-поведал он нам,
Возраст дожитья-гори он к х.у.я.м!
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Он мог давным давно еще до реформ на пенсию выйти по льготному стажу или выслуге.
ч.2 от 300 000 до 500 000 рубликов.
Законы нужно знать, однозначно.... Или у Вас в Канаде можно на проезжей части машины жечь безнаказанно???
Это получается у нас половину автоблогеров, на основании их видео даже посадить можно))
А этому товарищу 267 не светит, он уже "правильные" слова говорит: хотел закурить, случайно загорелось...
А вот эвакуатор как раз никуда не денется: догорит, остынет, погрузят и далее по стандартной схеме.