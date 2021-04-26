Мокрая месть: водитель окатил женщину из лужи

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Мужчина стоял рядом со своим автомобилем, когда его обрызгала проезжающая мимо автомобилистка. Он не поленился догнать обидчицу и чтобы отомстить.
Авторский пост
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Пришел бы ночью,насрал на лобовую или "дворники" солидолом намазал бы,как настоящий герой.
Еще при этой жизни...