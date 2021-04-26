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Мокрая месть: водитель окатил женщину из лужи

Мокрая месть: водитель окатил женщину из лужи (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 апреля 2021 12:20
Сообщество : Аварии
Метки: авто   весна   видео   дтп   лужа   месть   обрызгал из лужи   
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Мужчина стоял рядом со своим автомобилем, когда его обрызгала проезжающая мимо автомобилистка. Он не поленился догнать обидчицу и чтобы отомстить.

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Метки: авто   весна   видео   дтп   лужа   месть   обрызгал из лужи   
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6  комментариев
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600
Оксид Бетона 53 минуты назад
Крутой чувак! Не побоялся!
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4k
Vetal Monah Полчаса назад
Оба идиоты.Ну ладно она дура,но это существо-сидеть в засаде(аки лев,без страха и пощады),высчитать время подхода объекта и рассчитать скорость движения!Да ты больной!
Пришел бы ночью,насрал на лобовую или "дворники" солидолом намазал бы,как настоящий герой.
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11k
Агент Безопасной Национальности 39 минут назад
Один я начиная с 1:10 напряженно глядел в экран с чувством охотника в засаде?
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714
GoInDown 42 минуты назад
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3k
Борис Карабанов 47 минут назад
Всё верно, правовое общество - око за око, зуб за зуб...
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3k
Сергей 48 минут назад
Но если видел смерть врага
Еще при этой жизни...
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