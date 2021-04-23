- Муж ехал за ними вчера, - написала одна из калужанок в соцсетях. - Два героя ехали в Москву и долго друг друга учили, объясняли друг другу, кто в каком ряду должен ехать и с какой скоростью (от Балабаново до места ДТП бодались, друг друга подрезали). На очередном «уроке» микроавтобус не справился с управлением, и его понесло на встречку перпендикулярно движению. Легковушка на встречке успела проскочить, а фура не проскочит... Вот и цена такой «учебы». Жуть.