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Авария дня. Калужской области погиб водитель микроавтобуса

Авария дня. Калужской области погиб водитель микроавтобуса (3 фото + 1 видео)

Автор:
23 апреля 2021 11:01
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
628
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22 апреля, в Боровском районе на Киевском шоссе 27-летний водитель микроавтобуса Peugeot Boxer вылетел на встречную полосу и столкнулся с фурой Mercedes. Виновник аварии погиб на месте, пассажиров с ним не было.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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11  комментариев
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1k
boom 3 часа назад
ппц, нашел на чем в шашки играть
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13k
KOSTELLO Минуту назад
Всегда удивлялся манере езды вот таких вот чертей на заднеприводных бусиках.
Самосохранения НОЛЬ!
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2k
Mellivora 13 минут назад
Потому как не пристегнулся....
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−7
EE 18 минут назад
Я не понимаю, он на автобусе тормозил после обгона, жопу ставил? Или камеру увидел? Вроде бы он подрезал легковушку обгоняя и сразу тормозил, как делают воспитатели, из за этого его таскать начало. Да здравствует карма! Хари Кришна!
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204
Алексей Час назад
Искренне не понимаю зачем заниматься подобным на общественных трассах. Нервные идиоты. Вокруг люди, а они создают угрозу себе и окружающим.
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19k
Matrosskin Час назад
Тот момент, когда событие вроде плохое, но - хорошее. Плохое - человек погиб. Хорошее - одним дбл на дороге стало меньше, а вдвойне хорошо - этот "водитель" рулил микроавтобусом, наверняка возил пассажиров, для которых всё могло закончится вот так же. Да и для другх участников (а если бы там не грузовик был, а Калина какая-нибудь с семейством ?). Но исхитрился самовыпилиться так, что окружающие пострадали минимально.
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13k
Serg2001 2 часа назад
Я, наверное, ужасный человек, но вот ни разу не жалко таких "учителей". Я понимаю, человек погиб, в семье горе. Но это его сознательный выбор херами на дороге мериться. Никого с собой не забрал и то хорошо.
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11k
Анатолий Соколов 2 часа назад
а ведь на встречке могла быть маленькая легковушка. тут к счатью был большой грузовик, и кроме оленя никто не пострадал.
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14k
ЦСКА 2 часа назад
Твари! Водила микроавтобуса зажмурился, водила универсала, поджав хвост слинял! Крайний оказался водила-дальнобойщик! Жесть! Одно успокаивает: Педагог, с собой, на Тот Свет никого не забрал!!!
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10k
Олегbl4 2 часа назад
А ведь мог быть с пассажирами.
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1k
satra 3 часа назад
ДДД
Берегите себя!
Если нервы - остановитесь на заправке и попейте чайку.
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