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22 апреля, в Боровском районе на Киевском шоссе 27-летний водитель микроавтобуса Peugeot Boxer вылетел на встречную полосу и столкнулся с фурой Mercedes. Виновник аварии погиб на месте, пассажиров с ним не было.
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- Муж ехал за ними вчера, - написала одна из калужанок в соцсетях. - Два героя ехали в Москву и долго друг друга учили, объясняли друг другу, кто в каком ряду должен ехать и с какой скоростью (от Балабаново до места ДТП бодались, друг друга подрезали). На очередном «уроке» микроавтобус не справился с управлением, и его понесло на встречку перпендикулярно движению. Легковушка на встречке успела проскочить, а фура не проскочит... Вот и цена такой «учебы». Жуть.
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