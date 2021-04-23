Joseso — позабытая попытка Аргентины создать свой народный автомобиль

Машина представляла собой типичную мотоколяску с двухтактным мотором Villiers, мощностью около 8 лошадиных сил. Карбюраторный двигатель воздушного охлаждения широко применялся для мотопомп и электрогенераторов, а так же для мелкой сельхозтехники. Так что с запчастями на него проблем не было, да и починить его можно было буквально на коленке.