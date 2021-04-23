Joseso — позабытая попытка Аргентины создать свой народный автомобиль

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В двадцатом веке во многих индустриально развитых странах хотя бы раз задумывались о создании так называемых «народных автомобилей». Аргентину сложно назвать мощной промышленной державой, но попытки создать массовую легковушку для народа предпринимались даже там. Во времена правления Хуана Доминго Перона и его так называемого «второго пятилетнего плана» в первой половине 1950-х.
Концепция была предельно простой – небольшой дешевый автомобиль, способный вместить двух взрослых человек и одного – двух детей, экономичный, не требовательный к обслуживанию и простой в ремонте. Проникнувшись идеями правительства и его же поддержкой, аргентинская фирма IAMA в 1955 году представляет Joseso.
Машина представляла собой типичную мотоколяску с двухтактным мотором Villiers, мощностью около 8 лошадиных сил. Карбюраторный двигатель воздушного охлаждения широко применялся для мотопомп и электрогенераторов, а так же для мелкой сельхозтехники. Так что с запчастями на него проблем не было, да и починить его можно было буквально на коленке.
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Поначалу не было даже электростартера, счастливому владельцу приходилось каждый раз открывать капот и дергать «шморгалку». Вскоре, примерно на пятидесятой машине, стартер появился, а заодно и батарейное зажигание. До этого было магнето.
Расход топливной смеси в смешанном режиме составлял около 3.5 литров на 100 км, что очень даже неплохо. Коробка передач трёхступенчатая без задней передачи, тормоза гидравлические, максимальная скорость 55 км/час.
Расход топливной смеси в смешанном режиме составлял около 3.5 литров на 100 км, что очень даже неплохо. Коробка передач трёхступенчатая без задней передачи, тормоза гидравлические, максимальная скорость 55 км/час.
Салон тут тесный и примитивный, вмещает двоих взрослых невысокого роста и одного или двух (если потесниться на одном заднем сиденье) детей. Но в отличие от разных «Изетт» и многих подобных европейских поделок, у аргентинской мотоколяски было одно важное преимущество – две нормальных полноценных двери по бокам стекловолоконного кузова, а не одна спереди, клинившая даже при небольшом столкновении.
В итоге, формально техническое задание было выполнено, и машина получилась такой, какой её хотело видеть аргентинское правительство – простой, недорогой, экономичной по топливу и нетребовательной к обслуживанию. Только сами аргентинцы были не в восторге, предпочитая ездить на мотоциклах, чем на этом...
Поэтому за четыре года производства общий тирах Joseso едва превысил 200 экземпляров. В 1959 году производство окончательно свернули. Столь малый тираж поспособствовал тому, что за каждой уцелевшей машинкой теперь охотятся коллекционеры.
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Метки: Joseso авто автомир автомобили малолитражка
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