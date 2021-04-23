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Joseso — позабытая попытка Аргентины создать свой народный автомобиль

Joseso — позабытая попытка Аргентины создать свой народный автомобиль (7 фото)

Автор:
23 апреля 2021 09:55
Сообщество : Автомир
Метки: Joseso   авто   автомир   автомобили   малолитражка   
146
7
В двадцатом веке во многих индустриально развитых странах хотя бы раз задумывались о создании так называемых «народных автомобилей». Аргентину сложно назвать мощной промышленной державой, но попытки создать массовую легковушку для народа предпринимались даже там. Во времена правления Хуана Доминго Перона и его так называемого «второго пятилетнего плана» в первой половине 1950-х.
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Метки: Joseso   авто   автомир   автомобили   малолитражка   
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3k
au3 2 часа назад
"Коробка передач трёхступенчатая без задней передачи"

А заезд/выезд с парковки?
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34k
AGM au3 2 часа назад
Руками вытолкал и поехал.
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