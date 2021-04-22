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Когда накопил достаточно денег на Lamborghini, но уже слишком стар

Когда накопил достаточно денег на Lamborghini, но уже слишком стар (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 апреля 2021 15:11
Сообщество : Автомир
Метки: lamborghini   Юмор   авто   видео   спорткар   старость   суперкар   
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Веселый пожилой мужчина приехал с тест-трайва крутого Lamborghini Aventador SVJ. Выбраться из низкого суперкара оказалось сложной задачей, но автолюбилель сделал это с юмором.

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Метки: lamborghini   Юмор   авто   видео   спорткар   старость   суперкар   
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Sandmann 42 минуты назад
Не шибко то и смешно - больные суставы и позвоночная грыжа - это грустно (поверьте профи). Lamborghini есть Lamborghini! Я в такую мечту и по-пластунски заполз бы!
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