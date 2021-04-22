Когда накопил достаточно денег на Lamborghini, но уже слишком стар

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Веселый пожилой мужчина приехал с тест-трайва крутого Lamborghini Aventador SVJ. Выбраться из низкого суперкара оказалось сложной задачей, но автолюбилель сделал это с юмором.
Авторский пост
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