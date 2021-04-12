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Авария дня. Столкновение двух грузовиков в Челябинской области

Авария дня. Столкновение двух грузовиков в Челябинской области (2 фото + 2 видео)

Автор:
12 апреля 2021 10:42
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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На трассе в Ашинском районе Челябинской области 25-летний водитель фуры Scania выехал на полосу встречного движения и врезался в молоковоз, за рулем которого находился 37-летний мужчина. В результате столкновения произошло возгорание автомобилей.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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3  комментария
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8k
Вася 3 часа назад
заснул похоже..
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21k
Inter 3 часа назад
а рисковый там знак 90,на такой дороге!!
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67k
После обеда. 3 часа назад
Заснул за рулем 100%
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Johnny

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