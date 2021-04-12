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На трассе в Ашинском районе Челябинской области 25-летний водитель фуры Scania выехал на полосу встречного движения и врезался в молоковоз, за рулем которого находился 37-летний мужчина. В результате столкновения произошло возгорание автомобилей.
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Виновник скончался на месте происшествия, сгорев в своей машине. Второй водитель, 38-летний житель республики Татарстана, в происшествии не пострадал. Установлено, что он вез молоко в Чебаркуль.
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