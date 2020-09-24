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Фиолетовый красавец: тщательно отреставрированный Dodge Challenger T/A 1970

Фиолетовый красавец: тщательно отреставрированный Dodge Challenger T/A 1970 (12 фото)

Автор:
24 сентября 2020 13:18
Сообщество : Автомир
Метки: challenger   dodge   dodge challenger   авто   автомобили. автомир   мускул-кар   найдено на ebay   ретро авто   
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Прекрасно отреставрированный Dodge Challenger T/A 1970 года выпуска в настоящее время выставлен на продажу через Hendrick Performance в Шарлотте, Северная Каролина. Было произведено всего 2399 единиц Challenger T/As. Этот экземпляр, окрашенный в цвет Plum Crazy Purple, также является одним из 1411 автомобилей, оснащенных автоматической коробкой передач.

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Метки: challenger   dodge   dodge challenger   авто   автомобили. автомир   мускул-кар   найдено на ebay   ретро авто   
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