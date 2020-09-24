Прекрасно отреставрированный Dodge Challenger T/A 1970 года выпуска в настоящее время выставлен на продажу через Hendrick Performance в Шарлотте, Северная Каролина. Было произведено всего 2399 единиц Challenger T/As. Этот экземпляр, окрашенный в цвет Plum Crazy Purple, также является одним из 1411 автомобилей, оснащенных автоматической коробкой передач.
Специалисты во время реставрации дополнили машину некоторыми элементами, которые сумели сделать ее еще более уникальной. Например, здесь установлена выхлопная система, которая имеет выход в боковые стороны. Капот черного цвета выполнен из стекловолокна.
Для того, чтобы обновить внутреннее исполнение, применили черный винил. В объявлении указано, что состояние автомобиля отличное. Под капотом стоит мотор V8 на 290 л.с., в паре с ним работает 3-ступенчатая АКПП. Продавец просит за него около 9 млн рублей. Заметим, что пробег достиг 111 843 км.
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