Прекрасно отреставрированный Dodge Challenger T/A 1970 года выпуска в настоящее время выставлен на продажу через Hendrick Performance в Шарлотте, Северная Каролина. Было произведено всего 2399 единиц Challenger T/As. Этот экземпляр, окрашенный в цвет Plum Crazy Purple, также является одним из 1411 автомобилей, оснащенных автоматической коробкой передач.

0 Источник: Специалисты во время реставрации дополнили машину некоторыми элементами, которые сумели сделать ее еще более уникальной. Например, здесь установлена выхлопная система, которая имеет выход в боковые стороны. Капот черного цвета выполнен из стекловолокна.

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0 Источник: Для того, чтобы обновить внутреннее исполнение, применили черный винил. В объявлении указано, что состояние автомобиля отличное. Под капотом стоит мотор V8 на 290 л.с., в паре с ним работает 3-ступенчатая АКПП. Продавец просит за него около 9 млн рублей. Заметим, что пробег достиг 111 843 км.

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