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Главная > Авто > Сообщество Автомир 
Ferves Ranger 1968 — самый симпатичный внедорожник, который сейчас выставили на продажу

Ferves Ranger 1968 — самый симпатичный внедорожник, который сейчас выставили на продажу (25 фото)

Автор:
01 апреля 2021 15:13
Сообщество : Автомир
Метки: Ferves Ranger   авто   автодизайн   автомир   автомобили   грузовые автомобили   найдено на ebay   
1238
25
Ferves Ranger 1968 года — возможно, самый симпатичный внедорожник из когда-либо созданных. Сейчас он продается аукционным домом RM Sotheby’s. Этот автомобильчик с его восхитительным дизайном был впервые представлен на автосалоне в Турине в 1966 году, как итальянский вариант компактного внедорожника.
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Метки: Ferves Ranger   авто   автодизайн   автомир   автомобили   грузовые автомобили   найдено на ebay   
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9  комментариев
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658
sedoisever Час назад
Поди ж ты... "Самый симпатичный". Был бы он советского производства, многие называли бы его убожеством...
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80
Евгений Эдельштейн Минуту назад
Я один увидел,что руль от Ушастого?
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479
bad-bubble 2 минуты назад
Фары от буханки.
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2k
Сергей 43 минуты назад
Ну если так рассуждать, то "инвалидка" тоже элегантна
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46k
noName 44 минуты назад
Могу ошибаться,но на вид центр тяжести высоковат,так что управление им еще то удовольствие.А конструкция передней подвески,даже на момент производства "динозавром" была
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281
Vlad Час назад
В 1968 году он был хорош, а сейчас ...
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5k
ваня панкин 2 часа назад
странная коробчонка...
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5k
Miraton 3 часа назад
Пыльники на рулевых тягах порванные
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1k
Росомаха Miraton 2 часа назад
Причём все, и амморы дохлые!
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