Выставленный на продажу Ranger — с приводом только на задние колёса. Судя по одометру, пробег составляет почти 25 тысяч километров. В описании лота сказано, что прежде автомобиль принадлежал поклоннику модели, у которого было несколько экземпляров, и сейчас пребывает в хорошем состоянии.