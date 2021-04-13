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Необычное зрелище запечатлел автомобилист в Зеленограде. Две молодые всадницы пронеслись по оживленому Панфиловскому проспекту, перестраиваясь из ряда в ряд, создавая помеху водителям.
Таким образом девушки решили перебраться на другую сторону города по мосту через железнодорожные пути. В местном паблике не все оценили поступок девушек, отметив, что лошадям нельзя скакать по асфальту.
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Запощу в местные новости, героинь найдут и проведут воспитательные беседы.