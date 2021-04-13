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Это вам не мотоциклисты! Две девушки на лошадях пронеслись по проспекту среди машин

Это вам не мотоциклисты! Две девушки на лошадях пронеслись по проспекту среди машин (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 апреля 2021 12:06
Сообщество : Автомир
Метки: Автоприкол   авто   видео   лошадь   наездница   прикол   
326
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Необычное зрелище запечатлел автомобилист в Зеленограде. Две молодые всадницы пронеслись по оживленому Панфиловскому проспекту, перестраиваясь из ряда в ряд, создавая помеху водителям.

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Метки: Автоприкол   авто   видео   лошадь   наездница   прикол   
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7  комментариев
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−22
alex 2 часа назад
бестолковые малолетние покатушки, еще галопом по асфальту, пи.зда лошадиным плечам
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4k
просто Дмитрий 17 минут назад
Монголы-туристы в Москве
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505k
Alexey Berestenko 58 минут назад
Один маааленький нюанс - под эстакадой проходят пути Октябрьской Ж/д, есть два подземных перехода, в которые их не пускают жестче, чем на эстакаду. Ближайший переход через ж/д пути в 1 км, и тоже эстакада.
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1k
Maxim Час назад
Идиотки. Если уж так приспичило в новый город, то могли бы спокойно навернуть круг 3км по старому мосту, там есть пешеходная часть.
Запощу в местные новости, героинь найдут и проведут воспитательные беседы.
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26k
Антон Час назад
Простите, а где товарищи менты в этот момент ошиваются?
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3k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Две лошади на понях!
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3k
Горожанин 2 часа назад
А лошади где? Те, что в седле?
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