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Старшеклассник создал полностью функциональную деревянную модель автомобиля с поразительной детализацией

Старшеклассник создал полностью функциональную деревянную модель автомобиля с поразительной детализацией (4 фото + 2 видео)

Автор:
12 апреля 2021 15:02
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   видео   дерево   деревянный автомобиль   моделизм   самоделка   
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17-летний подросток поделился реалистичной механической моделью деревянной машины, которую он спроектировал и построил примерно за 300 часов в течение 6 месяцев за 35 долларов. Модель имеет 3-х ступенчатую механическую коробку с V8.

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Метки: авто   автомир   видео   дерево   деревянный автомобиль   моделизм   самоделка   
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45k
Нанук Паналык 2 часа назад
Руки не из жопы!
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8k
kaboza 2 часа назад
35 баксов?
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