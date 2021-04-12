Впрочем, подросток планирует решить эту проблему и заставить машину поехать. Пока же он налаживает работу спидометра и других датчиков в автомобиле. Например, одометр уже считает пробег в метрах. Источником энергии служит электромотор дрели. Всё было сделано практически без компьютерного моделирования. Хотя в будущем модель должна обзавестись кузовом, и тут уже без дизайнерских программ не обойтись.