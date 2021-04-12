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17-летний подросток поделился реалистичной механической моделью деревянной машины, которую он спроектировал и построил примерно за 300 часов в течение 6 месяцев за 35 долларов. Модель имеет 3-х ступенчатую механическую коробку с V8.
Симас Снежко построил уменьшенную копию машины из дерева в качестве проекта по физике в 11-м классе. От многих аналогов он отличается тем, что у него функционируют все положенные автомобилю механизмы, включая дисковые тормоза. Детально рассмотреть модель можно в трёхминутном видео на Youtube-канале Generic Woodworking.
Обычно создатели подобных моделей ограничиваются действующим рулевым механизмом и несколькими простыми мелочами. У Снежко детально проработаны и функционируют как настоящие трёхступенчатая механическая коробка передач, открытый дифференциал, дисковые гидравлические тормоза. В моторе V8 объёмом 170 «кубиков» двигаются поршни, но вот генерить тягу для колёс деревянная конструкция не может.
Впрочем, подросток планирует решить эту проблему и заставить машину поехать. Пока же он налаживает работу спидометра и других датчиков в автомобиле. Например, одометр уже считает пробег в метрах. Источником энергии служит электромотор дрели. Всё было сделано практически без компьютерного моделирования. Хотя в будущем модель должна обзавестись кузовом, и тут уже без дизайнерских программ не обойтись.
В качестве смазки для механических соединений использовалось обычное мыло и свечной воск.
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