Уникальная машина советского умельца: самоделка в стиле Nissan Patrol

Когда мне попадается очередная самодельная техника, особенно советской эпохи, я часто вот о чем думаю – сколько вообще было построено таких любопытных машин, о которых мы наверное никогда не узнаем.

Память о них хранится в семейных архивах, на старых фотографиях, которые увы, редко кто берется оцифровывать. Часто они просто уходят в утиль при переездах, продажах домов, оставшихся наследникам от дедушек и бабушек, в общем, теряются разными способами.

0 Источник: К счастью, некоторые машины уцелели до наших дней, иногда почти в первозданном виде, а порой в очень плачевном, но главное что они есть, их находят, и мы о них узнаём.

0 Источник: Вот любопытный аппарат из Пензы. Судя по номерам, машина сделана еще при СССР, в восьмидесятых. Судя по виду, в ней наверняка есть хоть одна деталь от каждой советской легковушки. Ну, разве что от «Эмки» может, ничего не перепало. Но это неточно.

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0 Источник: Кому как, а мне эта самоделка сразу Nissan Patrol напомнила, родом из восьмидесятых.

0 Источник: Кто знает, может с него и черпал вдохновение умелец, строивший свою самоделку? Полёт его инженерной мысли был ограничен скромным ассортиментом запчастей, которые удавалось, как тогда говорили – «достать», во времена тотального дефицита.

0 Источник: Двигатель удалось «достать» от ВАЗ 2103. Задний мост от ГАЗ-24, раздатка (тут даже полный привод есть, вернее был, представьте), от «Нивы», от неё же передний редуктор.

0 Источник: Кузов создан из разных частей «Волг», «Жигулей», «Москвичей», и «Запорожцев». Детали этих машин угадываются в ручках, замках, приборной панели, оптике, стёклах, но основную часть внешних панелей мастер делал сам.

0 Источник: Получилось, я считаю, замечательно, ребра жесткости от передка до кормы идут единой линией, с близи правда, видны места сварных соединений с фабричными деталями, но в общем выглядит прекрасно, с учётом когда это делали, ведь даже привычной каждому сегодняшнему умельцу «болгарки» не было.

0 Источник: Рама машины, я так думаю, интегрирована в кузов. Машина до сих пор исправна, владелец на ней периодически ездит, значит и надёжность машины высока.

0 Источник: Единственное что мне не понятно – как удалось зарегистрировать этот самодельный «Патрол» в советские времена, ведь в тогдашние параметры допустимых габаритов для самавто этот аппарат явно не попадал.