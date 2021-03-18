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Уникальная машина советского умельца: самоделка в стиле Nissan Patrol

Уникальная машина советского умельца: самоделка в стиле Nissan Patrol (10 фото)

Автор:
18 марта 2021 08:51
Сообщество : Автомир
Метки: Nissan Patrol   авто   автомир   автомобили   внедорожник   самоделка   своими руками   
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Когда мне попадается очередная самодельная техника, особенно советской эпохи, я часто вот о чем думаю – сколько вообще было построено таких любопытных машин, о которых мы наверное никогда не узнаем.
Память о них хранится в семейных архивах, на старых фотографиях, которые увы, редко кто берется оцифровывать. Часто они просто уходят в утиль при переездах, продажах домов, оставшихся наследникам от дедушек и бабушек, в общем, теряются разными способами.
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Метки: Nissan Patrol   авто   автомир   автомобили   внедорожник   самоделка   своими руками   
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