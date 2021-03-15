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Созданный на базе Chiron, Bugatti Centodieci ограничен всего 10 экземплярами и отдает дань уважения EB110. Несмотря на все варианты настроек, доступных покупателям, которые заплатили не менее 9,7 миллионов долларов за гиперкар, автопроизводитель не мог предложить деревянную версию. Один мужчина решил создать свою, хотя и в гораздо меньшем масштабе.
Кузов, изобилующий сложными поверхностями, вырезан с помощью электропилы, электрорубанка и обычных молотка и зубила. Потом в действие включается шлифовальная машинка, а в финале воссозданный кузов покрывается лаком. Пожалуй, более всего потрясает точность этой работы, сделанной буквально на коленке — взгляните, например, на процесс создания колесных дисков!
Более того, это действительно машина, хоть и в несколько уменьшенных размерах: она имеет электрический привод на заднюю ось, управляемые передние колеса и функциональную светотехнику. Дети, как видим, результат вложенных усилий очень оценили.
Настоящий Bugatti Centodieci, представленный в 2019 году, имеет тираж 10 экземпляров. Его деревянная копия выпущена в единственном экземпляре, почти бесценна, а шоу-стоппер из нее получился не хуже, чем из оригинала.
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Метки: Bugatti Centodieci bugatti авто автомир деревянный автомобиль детский автомобиль своими рукам
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