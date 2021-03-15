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Мужчина мастерски изготовил миниатюрный Bugatti Centodieci полностью из дерева

Мужчина мастерски изготовил миниатюрный Bugatti Centodieci полностью из дерева (2 фото + 3 видео)

Автор:
15 марта 2021 10:35
Сообщество : Автомир
Метки: Bugatti Centodieci   bugatti   авто   автомир   деревянный автомобиль   детский автомобиль   своими рукам   
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Созданный на базе Chiron, Bugatti Centodieci ограничен всего 10 экземплярами и отдает дань уважения EB110. Несмотря на все варианты настроек, доступных покупателям, которые заплатили не менее 9,7 миллионов долларов за гиперкар, автопроизводитель не мог предложить деревянную версию. Один мужчина решил создать свою, хотя и в гораздо меньшем масштабе.

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Метки: Bugatti Centodieci   bugatti   авто   автомир   деревянный автомобиль   детский автомобиль   своими рукам   
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