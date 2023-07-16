15-летний подросток угнал отцовский "Мэрс" и влетел на нем в автобусную остановку

1716
3
1
В результате происшествия пострадали четыре рабочих, которые проводили ремонтные работы — они госпитализированы.
Сам несовершеннолетний не пострадал. Химкинская городская прокуратура проводит проверку по факту ДТП.
Источник:
Ссылки по теме:
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
Новости партнёров
реклама
Остановка целая , что там рабочие делали ?
Номер сам отвалился или открутили ?
Где фото морды мерса ?