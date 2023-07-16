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15-летний подросток угнал отцовский "Мэрс" и влетел на нем в автобусную остановку

15-летний подросток угнал отцовский "Мэрс" и влетел на нем в автобусную остановку

Автор:
16 июля 2023 09:44
Сообщество : Автомир
Метки: авто   машина   остановка   сбил   сыночек   угон   фото   
1716
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В результате происшествия пострадали четыре рабочих, которые проводили ремонтные работы — они госпитализированы.

Сам несовершеннолетний не пострадал. Химкинская городская прокуратура проводит проверку по факту ДТП.

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Метки: авто   машина   остановка   сбил   сыночек   угон   фото   
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12  комментариев
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125k
БрОдЯгА 2 часа назад
А фамилии то нет. Оч интересно.
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15k
a_komolow 48 минут назад
Вопросов больше , чем ответов!
Остановка целая , что там рабочие делали ?
Номер сам отвалился или открутили ?
Где фото морды мерса ?
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1k
Николай 52 минуты назад
Йоптыть... Когда я в таком возрасте у пьяного бати угонял жигу шестерку таких проблем не было. А жигой управлять в разы сложнее чем таким мерседесом... Исходя из этого считаю, что пацанчик дебил.
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15k
Shtoppi 2 часа назад
номера у "мерина" во время аварии отвалились или кто-то с отвёрткой мимо проходил?
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