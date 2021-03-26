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Авария дня. Грузовик с кирпичами

Авария дня. Грузовик с кирпичами (1 фото + 2 видео)

Автор:
26 марта 2021 12:12
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   грузовик   дтп   массовое дтп   
648
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На внешней стороне КАД в Петербурге, между развязками с Мурманским и Колтушским шоссе, произошла массовая авария. Момент столкновения записал авторегистратор машины, которой чудом удалось не попасть под замес.
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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   грузовик   дтп   массовое дтп   
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3  комментария
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3k
petrozza Час назад
Фура видно пустая шла. Это уже водила перед столкновением отложил
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380
Собака 2 часа назад
Dream of Californication!
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9k
Александр 2 часа назад
По дурацки загрузили кирпичи.
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Johnny

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