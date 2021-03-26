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На внешней стороне КАД в Петербурге, между развязками с Мурманским и Колтушским шоссе, произошла массовая авария. Момент столкновения записал авторегистратор машины, которой чудом удалось не попасть под замес.
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На записи, видно, как ГАЗель тормозит из-за легковушки, остановившейся во втором ряду. В этот момент её таранит сзади грузовик с кирпичами в кузове.
Информации о пострадавших нет.
Авторский пост
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Метки: аварии авто авто аварии видео грузовик дтп массовое дтп
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