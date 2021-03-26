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Водитель ГАЗели не захотел платить за проезд и решил сдать задним ходом

Водитель ГАЗели не захотел платить за проезд и решил сдать задним ходом (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 марта 2021 11:40
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   газель   дтп   платная дорога   пункт оплаты   
2286
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На Северном обходе Одинцово водитель ГАЗели не пожелал платить за проезд и решил доехать от пункта взимания платы к ближайшему развороту задним ходом. Кагда он двигался с аварийкой по крайней правой полосе, произошло столкновение с кроссовером.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   газель   дтп   платная дорога   пункт оплаты   
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29  комментариев
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7k
Lev Asriev 2 часа назад
Сперва за другим грузовичком пристроился, шакал. Думал проскочить. За мной как-то тоже один так проехать хотел. А я, проехав шлагбаум остановился. Так он еще обсигналился в возмущении!
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4k
Mike Snow Полчаса назад
Да, он конечно не прав, двигаясь там задом, но чем думало и смотрело чудовище на кроссовере. Опять же водитель кроссовера не предпринял никаких мер чтобы избежать ДТП. По совести это 100% обоюдка.
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12k
Объект реальности Полчаса назад
к водителю кроссовера тоже есть вопрос или не к нему а к офтальмологу.
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2k
Frank Borman 40 минут назад
Хотел сэкономить? Теперь заплотит больше за ремонт. Тупых надо учить рублем.
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3k
Свирепый Бамбр 47 минут назад
На паркетнике стопудово тёлка в тикток залипала!
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3k
40bbazziggo Час назад
Гений на кроссе вообще на дорогу смотреть пробовал?? Это чего надо за рулём делать чтоб газель не видеть...
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899
Алексей Зубков 40bbazziggo Час назад
[мат] в телефоне.
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33k
Игорь 40bbazziggo 52 минуты назад
Да ладно Газель... Есть уникумы, которые БЕЛАЗ в упор не видят...
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12k
Роберт Шекли 2 часа назад
По-хорошему нужно было сделать ответвление на разворот
А то получается навязывание услуги: прямо - платно, назад - нельзя
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15k
sanchesS80 Роберт Шекли Час назад
Разворот на скоростной магистрали так себе затея. Строить целый мост для разворота - дорого.
Знаков предупреждающих о платной дороге навешано много. Устроители дороги же не виноваты что погонщики ослов по-русски читать не умеют.
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12k
Роберт Шекли Vazari 58 минут назад
Вы неправильно рассуждаете
Перед турникетами на парковку аэропорта всегда есть возможность развернуться
Здесь же идет открытое навязывание услуги: либо плати за проезд, либо плати штраф
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23k
Vazari Роберт Шекли 48 минут назад
Почему?
1.У платной дороги всегда есть бесплатная альтернатива. Порой даже не одна.
2.Предупреждающие о платном участке знаки, как я уже писал, выставлены заблаговременно и неоднократно. Как раз с таким расчетом, чтобы можно было объехать.
3. Ну и наконец, навигатор тоже всегда подсказывает о платном участке дороги. В чем я не прав.

А насчет аэропортов-как раз не правы вы. Развернуться, может и можно. А вот бесплатно припарковаться-никогда. Если про Москву говорим, то у Домодедово еще хорошо, есть большая бесплатная парковка за 10км до аэропорта. А вот У Шарика к примеру бесплатно вообще фиг где припаркуещься и возникают стихийные парковки на аварийках с открытыми багажниками.
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633
Алексей Александрович Vazari Полчаса назад
В России уже первые платные дороги, у которых нет бесплатной альтернативы. Соответствующий закон вступил в силу с 13 августа 2019, сообщает ТАСС. Речь в этом документе идет только о дорогах регионов Крайнего Севера. На данный момент в эту зону входит 70% территории страны.

Новый закон позволит снять ограничения, предполагающие необходимость обеспечить альтернативный проезд при строительстве платного моста через реку Пур на Ямале. Помимо новых дорог, нововведение распространяется и на уже существующие трассы. Таким образом, платными могут стать мосты и путепроводы, построенные «с нуля» или реконструированные.
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12k
Роберт Шекли Vazari 15 минут назад
Водителю, как и любому человеку, должно быть предоставлено право воспользоваться платной услугой или отказаться от нее в любой (!) момент.
Вы в магазине на кассе можете же отказаться от покупки, вот также и здесь должно быть
Очевидно же, что есть ошибка проектировщика
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3k
Sunny11 2 часа назад
Страйк!
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1k
Николай 2 часа назад
интересно ему вменили из 16.1 движение задним ходом или остановку на магистрали? Если остановку, то значит ли это что любой вьехавший в зад стоящей на магистрали машине априори прав?
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6k
Шурави Николай 2 часа назад
Он не стоял. И да, на магистрали если стоять, то тоже будет виноват стоявший, если знак не выставит по правилам.
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3k
Том Сойер 2 часа назад
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36k
dima423 2 часа назад
один тупой, второй слепой... обоим поделом)
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53k
pynh 2 часа назад
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13k
Hairy. pynh 3 минуты назад
Cujusvis hominis est errare; nullius, nisi insipientis in errore perseverare.
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8k
Vacony 2 часа назад
один другого стоит...
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3k
Том Сойер Vacony 2 часа назад
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8k
Vacony Том Сойер Полчаса назад
это кто у вас на фото ?
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