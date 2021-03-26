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На Северном обходе Одинцово водитель ГАЗели не пожелал платить за проезд и решил доехать от пункта взимания платы к ближайшему развороту задним ходом. Кагда он двигался с аварийкой по крайней правой полосе, произошло столкновение с кроссовером.
В пресс-службе компании-оператора платной трассы дали комментарий «Одинцово-ИНФО:
"Не обратив внимание на многочисленные информационные щиты, указатели и знаки, которые ещё перед съездами с МКАД информируют о платной дороге и, видимо, не взглянув в навигатор, где платный участок также обозначен, водитель Газели, потолкавшись по всем полосам, очевидно, решил, что лучше сдать задним ходом, чем заплатить за проезд 300 рублей. К сожалению, нарушив пункт 16.1 ПДД РФ водитель спровоцировал аварию, в которой пострадал человек."
"Не обратив внимание на многочисленные информационные щиты, указатели и знаки, которые ещё перед съездами с МКАД информируют о платной дороге и, видимо, не взглянув в навигатор, где платный участок также обозначен, водитель Газели, потолкавшись по всем полосам, очевидно, решил, что лучше сдать задним ходом, чем заплатить за проезд 300 рублей. К сожалению, нарушив пункт 16.1 ПДД РФ водитель спровоцировал аварию, в которой пострадал человек."
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А то получается навязывание услуги: прямо - платно, назад - нельзя
Знаков предупреждающих о платной дороге навешано много. Устроители дороги же не виноваты что погонщики ослов по-русски читать не умеют.
Перед турникетами на парковку аэропорта всегда есть возможность развернуться
Здесь же идет открытое навязывание услуги: либо плати за проезд, либо плати штраф
1.У платной дороги всегда есть бесплатная альтернатива. Порой даже не одна.
2.Предупреждающие о платном участке знаки, как я уже писал, выставлены заблаговременно и неоднократно. Как раз с таким расчетом, чтобы можно было объехать.
3. Ну и наконец, навигатор тоже всегда подсказывает о платном участке дороги. В чем я не прав.
А насчет аэропортов-как раз не правы вы. Развернуться, может и можно. А вот бесплатно припарковаться-никогда. Если про Москву говорим, то у Домодедово еще хорошо, есть большая бесплатная парковка за 10км до аэропорта. А вот У Шарика к примеру бесплатно вообще фиг где припаркуещься и возникают стихийные парковки на аварийках с открытыми багажниками.
Новый закон позволит снять ограничения, предполагающие необходимость обеспечить альтернативный проезд при строительстве платного моста через реку Пур на Ямале. Помимо новых дорог, нововведение распространяется и на уже существующие трассы. Таким образом, платными могут стать мосты и путепроводы, построенные «с нуля» или реконструированные.
Вы в магазине на кассе можете же отказаться от покупки, вот также и здесь должно быть
Очевидно же, что есть ошибка проектировщика