В пресс-службе компании-оператора платной трассы дали комментарий «Одинцово-ИНФО:



"Не обратив внимание на многочисленные информационные щиты, указатели и знаки, которые ещё перед съездами с МКАД информируют о платной дороге и, видимо, не взглянув в навигатор, где платный участок также обозначен, водитель Газели, потолкавшись по всем полосам, очевидно, решил, что лучше сдать задним ходом, чем заплатить за проезд 300 рублей. К сожалению, нарушив пункт 16.1 ПДД РФ водитель спровоцировал аварию, в которой пострадал человек."