King S7 — трёхколесная мотоколяска с громким именем родом из Германии

Внешность «Короля» (King) действительно по-доброму мультяшная, на королевский статус она не тянет, скорее на шута больше похожа. Правда, так называлась только шведская версия, изначальное название мотоколяски – Fuldamobil, а родом она из Германии.
Оригинальный Fuldamobil S7
В разорённой послевоенной стране спрос на простенький транспорт был высок, как, в общем, и во всей Европе, поэтому идея инженера Карла Шмитта и Норберта Стивенсона, пришлась к времени и месту.
King S7
Впрочем, идея, пришедшая Стивенсону в 1947 году, была уже не нова, во время своего пребывания в Италии он увидел какой популярностью пользовалась микромашина, собиравшаяся в мастерской местных умельцев, узнал, что предзаказы на неё расписаны на два года вперед, и решил сделать нечто подобное у себя на родине.
Fuldamobil S7
Первая версия тогда еще безымянной машины выглядела архаично и страдала множеством «детских болезней» по технической части. Денег для старта производства у инженеров тоже не было, поэтому вместе с доводкой своего творения они искали для проекта инвестора. Им стал предприниматель из города Фулда, вот оттуда и произошло название.
Версия S7, о которой сейчас идет речь, стала последней в линейке Фулдамобилей, самой красивой, но был у неё один серьёзный недостаток. Для доступа к мотору надо было откинуть спинку переднего дивана и заднего сиденья. Салон сам по себе тесный, поэтому манипуляции с мотором приходилось делать буквально лёжа. Не самая удобная история, почему в кузове не сделали крышку – не понятно. К тому же в ранних версиях она была.
Двигатель, как вы уже догадались, мотоциклетного типа, двухтактный воздушного охлаждения. Мощность мотора около 10 лошадиных сил при объеме 200 см3. Единственное заднее колесо было ведущим, рулевое управление и тормоза на передних колёсах.
Коробка передач четырёхступенчатая, только задней передачи нет. Реверс реализован любопытным образом – запуском мотора в обратную сторону. Сперва надо было заглушить мотор, перевести ключ зажигания в режим заднего хода, слегка утопив его в замке, завести мотор и ехать назад. Не самое удобное решение, но иногда на подобной технике оно встречалось. Для управления хватало мотоциклетной категории в «правах».
Стеклопластиковый кузов считается четырёхместным, наверное, при условии, что сзади едут дети. Четырёх взрослых человек я в этой машине не представляю. Как бы там ни было, помимо самой Германии Fuldamobil по лицензии собирали в Нидерландах, Греции, Англии, в Индии, Южной Америке и Швеции, откуда, собственно, родом этот экземпляр. В России он единственный, находится в собрании мастерской Камышмаш, да и в самой Европе не так уж много их осталось, по десятку от силы в каждой из стран.
Появление такой машины на дороге в наши дни привлекает массу заслуженного внимания, чем не могут похвастаться современные авто.
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