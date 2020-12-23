King S7 — трёхколесная мотоколяска с громким именем родом из Германии

Стеклопластиковый кузов считается четырёхместным, наверное, при условии, что сзади едут дети. Четырёх взрослых человек я в этой машине не представляю. Как бы там ни было, помимо самой Германии Fuldamobil по лицензии собирали в Нидерландах, Греции, Англии, в Индии, Южной Америке и Швеции, откуда, собственно, родом этот экземпляр. В России он единственный, находится в собрании мастерской Камышмаш, да и в самой Европе не так уж много их осталось, по десятку от силы в каждой из стран.