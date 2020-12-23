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King S7 — трёхколесная мотоколяска с громким именем родом из Германии

King S7 — трёхколесная мотоколяска с громким именем родом из Германии (10 фото + 1 видео)

Автор:
23 декабря 2020 09:48
Сообщество : Автомир
Метки: Fuldamobil   авто   автомир   автомобили   мотоколяска   ретро авто   трехколесный автомобиль   
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Внешность «Короля» (King) действительно по-доброму мультяшная, на королевский статус она не тянет, скорее на шута больше похожа. Правда, так называлась только шведская версия, изначальное название мотоколяски – Fuldamobil, а родом она из Германии.

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Метки: Fuldamobil   авто   автомир   автомобили   мотоколяска   ретро авто   трехколесный автомобиль   
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Иван Час назад
На МКАДе задавят на*уй!
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Kostick 48 минут назад
на такой на жовку наехать, и кирдык!
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Олег

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