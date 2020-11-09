FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Автомир 6832 поста • 667 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир 
Velorex 435 D — один из самых маленьких грузовиков в мире

Velorex 435 D — один из самых маленьких грузовиков в мире (6 фото + 1 видео)

Автор:
09 ноября 2020 09:02
Сообщество : Автомир
Метки: Velorex   авто   автомир   автомобили   мотоколяска   пикап   самосвал   
217
6
1
Эта забавная машина уверенно претендует на звание самого маленького грузовика в мире. Причем, еще и самосвала. Во всяком случае, грузовики, которые были бы еще компактнее мне не известны.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Velorex   авто   автомир   автомобили   мотоколяска   пикап   самосвал   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
АлександрЧестный 2 часа назад
Velorex 435 D — один из самых маленьких грузовиков в мире
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
Радиоведущая поиздевалась над угонщиками её Tesla Model 3 Радиоведущая поиздевалась над угонщиками её Tesla Model 3 26 летняя капсула времени: на продажу выставили новую «инвалидку» 26 летняя капсула времени: на продажу выставили новую «инвалидку» Чем больше, тем лучше: Ram 4500 с кузовом длиной почти 5 метров Чем больше, тем лучше: Ram 4500 с кузовом длиной почти 5 метров Пикап Plymouth 1939 года с мотором от самолёта и штурвалом вместо руля Пикап Plymouth 1939 года с мотором от самолёта и штурвалом вместо руля Самым безумным автомобилем Skoda была Felicia Fun Самым безумным автомобилем Skoda была Felicia Fun Москвичок-грузовичок: редкие пикапы на базе АЗЛК-2141 Москвичок-грузовичок: редкие пикапы на базе АЗЛК-2141
Лан не урчи

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

311144



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Показушник и быдло без образования": смотрим в инстаграме, как живет депутат из Иркутска
0
197
"Показушник и быдло без образования": смотрим в инстаграме, как живет депутат из Иркутска
Почему в России железнодорожная колея шире общепринятой?
6
209
Почему в России железнодорожная колея шире общепринятой?
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Автовсячина
0
3
Автовсячина
Отца шокировало домашнее задание сына
0
66
Отца шокировало домашнее задание сына
Одна из самых красивых детских моделей из России. Как она выглядит сейчас? (7 фото)
Одна из самых красивых детских моделей из России. Как она выглядит сейчас? (7 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Бариста Зинка разливает эспрессо гурманам
0
11

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#интересно#история#смешно#позитив#на различный вкус#забавно#мир#происшествие#яавтор
#фото#факты#картинки#СССР#смешные#коронавирус#коты#подборка#день в истории
#прикол#животные#прикольные#настроение#сша#в мире#люди#приколы#ynews

На что жалуетесь?

Вернуться