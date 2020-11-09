Velorex 435 D — один из самых маленьких грузовиков в мире

Эта забавная машина уверенно претендует на звание самого маленького грузовика в мире. Причем, еще и самосвала. Во всяком случае, грузовики, которые были бы еще компактнее мне не известны.
Velorex 435 D, именно так называется эта машина, был отчаянной попыткой одноименной чехословацкой фирмы спасти свою мотоколяску от полного падения спроса. В теории, небольшой коммерческий грузовичок мог заинтересовать мелких предпринимателей.
Построен он на основе Velorex 435, мотоколяски, сменившей в начале семидесятых свою вполне успешную предшественницу.
Построен он на основе Velorex 435, мотоколяски, сменившей в начале семидесятых свою вполне успешную предшественницу.
Век подобного транспорта в Европе подошел к концу, но в «Велорексе» еще на что-то надеялись. Вернемся, впрочем, к грузовику.
Всю техническую часть он унаследовал от легковой версии. Здесь двухтактный двигатель объемом 350 см3, от мотоцикла «Ява». От неё и коробка передач, от которой цепь идет на заднюю ось.
Открытый цепной привод собирал на себе всю пыль и грязь, щедро омывался водой из луж в дождливую погоду, поэтому нуждался в постоянной смазке. Для этого был оборудован специальный бачок. Масло из него поступало на специальную щетку, сквозь которую проходила цепь, таким образом она очищалась и смазывалась.
Никаких вспомогательных механизмов подъема самосвального кузова здесь не предусмотрено, но сделан он так, что поднять вручную особых трудов не составляет. Грузоподъемность, к слову, 445 килограмм.
Первые образцы самосвала Velorex 435 D появились в 1967 году, вопреки всем надеждам, возлагавшимся на эту машину, у потенциальных покупателей она не вызвала ни малейшего интереса. Выпустив около пятидесяти самосвалов, производство микрогрузовика свернули из-за отсутствия на него спроса.
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Метки: Velorex авто автомир автомобили мотоколяска пикап самосвал
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