Velorex 435 D — один из самых маленьких грузовиков в мире

Открытый цепной привод собирал на себе всю пыль и грязь, щедро омывался водой из луж в дождливую погоду, поэтому нуждался в постоянной смазке. Для этого был оборудован специальный бачок. Масло из него поступало на специальную щетку, сквозь которую проходила цепь, таким образом она очищалась и смазывалась.