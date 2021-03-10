Размер не имеет значения: самых интересные мини-внедорожники

Транспортёр ЛуАЗ-967 был придуман и создан в середине шести­десятых для военных нужд. Похожий на шлюпку корпус с вварной рамой был низким и герметичным (в передней части имелась помпа для откачки воды), а подвеска — полностью независимой. Рулевая колонка и установ­ленное строго по центру кресло могли откиды­ваться, позволяя управлять машиной полулёжа и тем самым снижая заметность для противника, а всё свободное простран­ство отводилось для ящиков с боеприпасами или носилок с ранеными. Для вытаскивания последних, кстати, была преду­смотрена и длинная лебёдка в носовой части.