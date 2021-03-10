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Размер не имеет значения: самых интересные мини-внедорожники

Размер не имеет значения: самых интересные мини-внедорожники (34 фото)

Автор:
10 марта 2021 08:25
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   бездорожье   внедорожник   джип   
1260
34
Массивная внешность и яркая биография легендарных полноприводников, вроде Defender, G-класс или Land Cruiser, как забор скрывает от наблюдателя целую популяцию вездеходов поменьше. А ведь эти мини-джипы не менее любопытны, чем всякие Рэнглеры, Рэндж Роверы или Хантеры.
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Метки: авто   автомир   автомобили   бездорожье   внедорожник   джип   
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ZmeyUA Полчаса назад
Да и "водянка" ЛуАЗ-1302 в подборку вполне вписывается
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3k
ZmeyUA Полчаса назад
В 90-х в Киеве встречалось и такое
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