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Mercedes-Benz CLK GTR – гоночный болид для дорог общего пользования

Mercedes-Benz CLK GTR – гоночный болид для дорог общего пользования (15 фото + 2 видео)

Автор:
20 января 2021 08:31
Сообщество : Автомир
Метки: Mercedes-Benz CLK GTR   mercedes   mercedes-benz   авто   автомир   автомобили   спорткар   
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В середине 1990-х «приказали долго жить» кузовные чемпионаты DTM (Deutsche Tourenwagen Meisterschaft) и ITCC (International Touring Car Championship). Однако, поскольку «свято место не бывает пусто» образовалась гоночная серия для обеспеченных фанатов автоспорта BPR Global GT, к которой проявили интерес не только гонщики-любители, но и автомобильные концерны, в частности Mercedes-Benz и Porsche.
В 1997 году уже под эгидой Международной федерации автоспорта стартовал чемпионат FIA GT. В высшем дивизионе чемпионата гонялись спорт-прототипы, самым сумасшедшим среди которых был Mercedes-Benz CLK GTR, громивший конкурентов два года подряд!

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Метки: Mercedes-Benz CLK GTR   mercedes   mercedes-benz   авто   автомир   автомобили   спорткар   
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