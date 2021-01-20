Mercedes-Benz CLK GTR – гоночный болид для дорог общего пользования

В середине 1990-х «приказали долго жить» кузовные чемпионаты DTM (Deutsche Tourenwagen Meisterschaft) и ITCC (International Touring Car Championship). Однако, поскольку «свято место не бывает пусто» образовалась гоночная серия для обеспеченных фанатов автоспорта BPR Global GT, к которой проявили интерес не только гонщики-любители, но и автомобильные концерны, в частности Mercedes-Benz и Porsche.
В 1997 году уже под эгидой Международной федерации автоспорта стартовал чемпионат FIA GT. В высшем дивизионе чемпионата гонялись спорт-прототипы, самым сумасшедшим среди которых был Mercedes-Benz CLK GTR, громивший конкурентов два года подряд!
В 1997 году уже под эгидой Международной федерации автоспорта стартовал чемпионат FIA GT. В высшем дивизионе чемпионата гонялись спорт-прототипы, самым сумасшедшим среди которых был Mercedes-Benz CLK GTR, громивший конкурентов два года подряд!
Для допуска к гонкам было необходимо построить омологационную партию из 25 дорожных машин, но правила FIA оказались прописаны не четко, и сборка необходимой партии растянулась на всё время пребывания Mercedes-Benz в классе GT1, хоть сам автомобиль и спроектировали в весьма сжатые сроки – всего за 128 дней! Серийный CLK GTR весьма условно подходил для гражданской эксплуатации и имел характеристики гоночного болида.
В качестве силового агрегата использовался сумасшедший V12, кузов был выполнен полностью из композитных материалов с огромным количеством аэродинамических элементов для увеличения прижимной силы и охлаждения двигателя. 6,9-литровый двигатель выдавал солидные 612 лошадиных сил и разгонял CLR GTR быстрее 300 км/ч, а первая сотня покорялась за 3,8 секунды. По нынешним меркам характеристики не выдающиеся, но впечатляющие, особенно учитывая, что время электронных помощников в конце 90-х еще не наступило… Коробка передач управлялась подрулевыми лепесткам и имела 6 ступеней, тормоза – керамические. По конструкции шасси это был практически болид Формулы-1.
Автомобиль, несмотря на проблемы с тормозами на первых гонках, вошел в историю чемпионата FIA GT. В сезоне 1997 года из 11 гонок 6 остались за CLK GTR, а чемпионом стал гонщик Mercedes-Benz Бернд Шнайдер. В следующем году Шнайдер стал вице-чемпионом, а звание чемпионов разделили Людвиг Клаус и Рикардо Зонта на Mercedes-Benz CLK LM, разработанном для победы в 24 часах Ле-Мана, которая не случилась из-за отказов техники. В 1999 году Mercedes-Benz вернется в Ле-Ман с более экстремальным CLR, едва не поставившим точку в карьерах Марка Уэббера и Питера Дамбрэка – их автомобили на большой скорости отрывались от земли и совершив перевороты в воздухе разлетались в щепки. CLR Марка приземлился на гоночное полотно, а болид Питера Дамбрэка улетел в лес… К счастью, в авариях никто серьезно не пострадал, может за исключением Марка Уэббера, отправившегося в "полет" дважды! Причем первый раз это случилось на ночной квалификации, полет не попал в объективы видеокамер и команда не поверила австралийцу :) Какое отношение этот эпизод, который Mercedes-Benz старательно вымарывает из своей гоночной истории, имеет к герою сегодняшней статьи?! Так ведь он стал результатом развития гоночного CLK GTR, хоть и был построен с нуля.
Обратите внимание на обивку кресел как у гоночного Mercedes-Benz 300 SLR сэра Стирлинга Мосса, выигравшего гонку Mille Miglia 1955 года. Только 3 CLK GTR вышли с завода с таким интерьером!
Повторюсь, дорожный CLK GTR практически не отличался от гоночной версии. Добавили дорогую отделку, шумоизоляцию, подушки безопасности, кондиционер и антиблокировочную систему торможения, но пригодным к ежедневной эксплуатации непрофессиональными водителями CLK GTR не стал. Его место не на городских улицах, а на трэк-днях и в частных коллекциях. Кстати, к серийному купе CLK автомобиль имеет исключительно маркетинговое отношение: от CLK здесь только дизайн передней части, панель приборов и руль.
Крайне эффектные двери скрывают гигантские пороги, перебираться через которые под силу только молодым и худощавым пилотам, салон тесный, а рёв установленного за креслами V12 выдержит только истинный фанат автогонок. Словом, это не автомобиль, а аттракцион! Всего выпустили 25 необходимых экземпляров: 20 купе и 5 родстеров. Собирались автомобили на мощностях предприятия AMG, а родстерами занимались инженеры компании HWA GmbH, принадлежавшей одному из основателей AMG Хансу-Вернеру Ауфрехту.
Со стоимостью более 1,5 миллионов долларов CLK GTR стал самым дорогим автомобилем конца 90-х, но все-же нашел своего клиента. Например, султан Брунея заказал себе и купе, и родстер… «Дайте две!» ;)
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