Mercedes-Benz CLK GTR – гоночный болид для дорог общего пользования

Автомобиль, несмотря на проблемы с тормозами на первых гонках, вошел в историю чемпионата FIA GT. В сезоне 1997 года из 11 гонок 6 остались за CLK GTR, а чемпионом стал гонщик Mercedes-Benz Бернд Шнайдер. В следующем году Шнайдер стал вице-чемпионом, а звание чемпионов разделили Людвиг Клаус и Рикардо Зонта на Mercedes-Benz CLK LM, разработанном для победы в 24 часах Ле-Мана, которая не случилась из-за отказов техники. В 1999 году Mercedes-Benz вернется в Ле-Ман с более экстремальным CLR, едва не поставившим точку в карьерах Марка Уэббера и Питера Дамбрэка – их автомобили на большой скорости отрывались от земли и совершив перевороты в воздухе разлетались в щепки. CLR Марка приземлился на гоночное полотно, а болид Питера Дамбрэка улетел в лес… К счастью, в авариях никто серьезно не пострадал, может за исключением Марка Уэббера, отправившегося в "полет" дважды! Причем первый раз это случилось на ночной квалификации, полет не попал в объективы видеокамер и команда не поверила австралийцу :) Какое отношение этот эпизод, который Mercedes-Benz старательно вымарывает из своей гоночной истории, имеет к герою сегодняшней статьи?! Так ведь он стал результатом развития гоночного CLK GTR, хоть и был построен с нуля.