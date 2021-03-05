С днем рождения, пацан! Водитель «Логана» не остановился на красный свет

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В Санкт-Петербурге водитель Renault Logan чудом не сбил маленького мальчика на регулируемом пешеходном переходе, который преходил дорогу вместе со своей мамой.
Авторский пост
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