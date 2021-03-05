FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Аварии 4170 постов • 456 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
С днем рождения, пацан! Водитель «Логана» не остановился на красный свет

С днем рождения, пацан! Водитель «Логана» не остановился на красный свет (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 марта 2021 12:15
Сообщество : Аварии
Метки: renault   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
675
1
1
В Санкт-Петербурге водитель Renault Logan чудом не сбил маленького мальчика на регулируемом пешеходном переходе, который преходил дорогу вместе со своей мамой.

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: renault   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
6
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
42k
Цыц тут у меня 2 часа назад
Экий педераст.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Karelian Час назад
Вторая часть клипа: "А облака летят, как лебеди...".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
P.F. 2 часа назад
Вопрос к мамаше. Почему она, переходя дорогу, не держала ребенка за руку?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
658
DDM P.F. Полчаса назад
Вопрос к водителю - почему он едет убивать людей?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Пепелац 2 часа назад
Подарок бы ему...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
332
SerGoGo 2 часа назад
Мамаша тоже отбитая на голову.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Роналду и Месси уходят. Кто станет новыми звездами футбола? Роналду и Месси уходят. Кто станет новыми звездами футбола? Не добежала: пенсионерка попала под машину в Череповце Не добежала: пенсионерка попала под машину в Череповце Многотонная автоцистерна: в Волгограде КамАЗ сбил 17-летнюю девушку Многотонная автоцистерна: в Волгограде КамАЗ сбил 17-летнюю девушку Мать встала на защиту! Наезд на нетрезвого молодого человека в Коми Мать встала на защиту! Наезд на нетрезвого молодого человека в Коми В Каменске-Уральском автомобилистка сбила пенсионерку с внучкой В Каменске-Уральском автомобилистка сбила пенсионерку с внучкой В Свердловской области на пешеходном переходе сбили женщину В Свердловской области на пешеходном переходе сбили женщину
Johnny

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1739900



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Китайский суд признал гомосексуализм психическим заболеванием
2
370
Китайский суд признал гомосексуализм психическим заболеванием
20 удивительно интересных исторических снимков из военной жизни
3
65
20 удивительно интересных исторических снимков из военной жизни
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Девушка лишилась зубов, а заодно и круглой суммы денег из-за газировки
0
47
Девушка лишилась зубов, а заодно и круглой суммы денег из-за газировки
Модераторы фейсбука: наша служба и опасна, и трудна
0
8
Модераторы фейсбука: наша служба и опасна, и трудна
Роналду и Месси уходят. Кто станет новыми звездами футбола?
Роналду и Месси уходят. Кто станет новыми звездами футбола?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
7

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#факты#кино#автомобили#приколы#люди#позитив#авто аварии#актеры
#фото#интересное#история#автомир#Россия#сша#полиция#СССР#Разное#девушки
#животные#прикол#картинки#подборка#дтп#знаменитости#аварии#шоу бизнес#кот#китай

На что жалуетесь?

Вернуться