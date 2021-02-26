Безалаберность и разгильдяйство водителя лесовоза

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В Вологодской области на участке дороги Тотьма - Чекшино водитель автомобиля с регистратором смог увернуться от летящих по трассе бревен, хотя и машину немного задело.
Авторский пост
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Вполне себе уголовная статья.
И даже, если сейчас никто не пострадал, я бы все равно водиле, как минимум исправительные работы назначил
Приехавшие гаишники произнесли запомнившуюся фразу - "Да эти сволочи трезвыми за руль вообще не садятся"...
Повезло. Метров сто несло по асфальту юзом, и только потом мягко и плавно перевернулся в канаву. И скорость погасил, и мотор заглох.
Так, машину маленько помял, но все целы - обошлось без травм.
От них есть хоть какой то минимальный шанс увернуться, а тут проехал такой лесовоз, дорога кажется свободная, а следом водитель на одно из этих бревен нарвется и в ДТП попадет. Зимой тем более - перевернется и погибнет...