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Безалаберность и разгильдяйство водителя лесовоза

Безалаберность и разгильдяйство водителя лесовоза (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 февраля 2021 11:49
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   бревно   везение   видео   груз   дтп   
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В Вологодской области на участке дороги Тотьма - Чекшино водитель автомобиля с регистратором смог увернуться от летящих по трассе бревен, хотя и машину немного задело.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   бревно   везение   видео   груз   дтп   
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6  комментариев
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12k
KOSTELLO Час назад
Это называется преступная халатность.
Вполне себе уголовная статья.
И даже, если сейчас никто не пострадал, я бы все равно водиле, как минимум исправительные работы назначил
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43k
leo3621 Минуту назад
Мне в своё время меньше повезло - лесовоз, правда, был пустой, но прицеп болтало по всей ширине дороги. От удара ушёл, но на дороге не удержался.

Приехавшие гаишники произнесли запомнившуюся фразу - "Да эти сволочи трезвыми за руль вообще не садятся"...

Повезло. Метров сто несло по асфальту юзом, и только потом мягко и плавно перевернулся в канаву. И скорость погасил, и мотор заглох.

Так, машину маленько помял, но все целы - обошлось без травм.

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26k
Slonyash 11 минут назад
Хуже многих оленей-гонщиков такой водила лесовоза!
От них есть хоть какой то минимальный шанс увернуться, а тут проехал такой лесовоз, дорога кажется свободная, а следом водитель на одно из этих бревен нарвется и в ДТП попадет. Зимой тем более - перевернется и погибнет...
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−6
--- Полчаса назад
ВОТ почему сибирские леса отданы китайцам! :D
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4k
Elmaestro Час назад
собирай, дурак, дом построишь ))
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13k
Габит Калыков Час назад
Пункт назначения - 2.
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