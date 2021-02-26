Американский автомобиль опередивший свое время: переднеприводный Oldsmobile 60-х

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Oldsmobile Toronado — попытка корпорации GM создать роскошное купе класса Personal Luxury с отличным дизайном, мощным мотором и передовым техническим оснащением. Самое удивительное, что Oldsmobile это удалось. Но успеха автомобиль не снискал и почти провалился в продажах.
Инновационный силовой блок
Послевоенный расцвет автомобильного рынка, позволил американским автопроизводителям очень хорошо заработать. Деньги в индустрии водились, но вместе с тем потребители становились все более привередливы. В середине 50-х уже мало кого можно было удивить мощным V8 или кондиционером, к тому времени практически все фирмы уже предлагали эти опции. Как следствие многие компании вели исследования по поиску новых технических решений в автомобильном транспорте, в том числе и весьма экзотические.
В GM подобные работы тоже велись. В 1954 году конструкторы инжинирингового подразделения GM начали разработку так называемого — комбинированного силового модуля (Unitized Power Package) для переднеприводных автомобилей. Он включал в себя двигатель V8 в продольном расположении и автоматическую коробку передач с дифференциалом. Процесс создания UPP затянулся и только спустя 4 года удалось довести его до рабочего состояния. В то же время наработки передали в Oldsmobile, где полным ходом разрабатывался будущий компакт F-85.
Послевоенный расцвет автомобильного рынка, позволил американским автопроизводителям очень хорошо заработать. Деньги в индустрии водились, но вместе с тем потребители становились все более привередливы. В середине 50-х уже мало кого можно было удивить мощным V8 или кондиционером, к тому времени практически все фирмы уже предлагали эти опции. Как следствие многие компании вели исследования по поиску новых технических решений в автомобильном транспорте, в том числе и весьма экзотические.
В GM подобные работы тоже велись. В 1954 году конструкторы инжинирингового подразделения GM начали разработку так называемого — комбинированного силового модуля (Unitized Power Package) для переднеприводных автомобилей. Он включал в себя двигатель V8 в продольном расположении и автоматическую коробку передач с дифференциалом. Процесс создания UPP затянулся и только спустя 4 года удалось довести его до рабочего состояния. В то же время наработки передали в Oldsmobile, где полным ходом разрабатывался будущий компакт F-85.
Комбинированный силовой модуль — Unitized Power Package
Инженеры Olds быстро оценили преимущество UPP. Модуль занимал мало места и при этом относительно легко адаптировался под разные автомобили. Тем не менее под капот F-85 UPP с V8 не влез, и мотор сменили на V6, перекомпоновав модуль заново. В 1960 году, когда первые ходовые прототипы уже наматывали испытательные километры, проекту неожиданно дали стоп. Маркетологи посчитали, что отдавать такую инновационную разработку под относительно дешевый Oldsmobile F-85 не рационально. Куда выгоднее применить переднеприводную компоновку в более мощном, крупном, а значит дорогом автомобиле.
Бык и ветер
Фактически работу пришлось начинать с нуля. Под новый UPP предусмотрели 425-кубовый (7 л) двигатель V8 мощностью 385 л.с. Для него была спроектирована трехступенчатая АКПП THM425. В ней конструкторы реализовали смелую идею — связав гидротрансформатор и планетарный ряд стальной многозвенной цепью. Конструкция получилась компактная и как покажет практика, очень надежная.
Фактически работу пришлось начинать с нуля. Под новый UPP предусмотрели 425-кубовый (7 л) двигатель V8 мощностью 385 л.с. Для него была спроектирована трехступенчатая АКПП THM425. В ней конструкторы реализовали смелую идею — связав гидротрансформатор и планетарный ряд стальной многозвенной цепью. Конструкция получилась компактная и как покажет практика, очень надежная.
Комбинированный модуль отлично вписался в платформу GM E-body, только пришлось переднюю подвеску сделать торсионной (впервые на машинах GM), для пружин попросту не хватало места. Сзади где у E-body традиционно располагался мост его заменила стальная балка на одинарных рессорах и двойных амортизаторах: вертикальном и горизонтальном. Последний работал в качестве реактивной тяги. Переднеприводная компоновка позволила сделать пол в автомобиле абсолютно ровным, что благоприятно сказалось на внутреннем пространстве салона. Кроме того машина не имела рамы! Конструкторы выполнили кузов в виде монокока с мощным передним подрамником, на котором находился силовой модуль и подвеска. Благодаря такому решению удалось значительно понизить центр тяжести, улучшив тем самым управляемость.
Схема автомобиля. Двигатель расположен продольно, а с ним состыкована автоматическая коробка THM425
Все это время у автомобиля не было своего имени. По внутренним документам, машина проходила как проект XP-784. Над собственным названием работали, вот только процесс этот шел мучительно. Руководители проекта перебрали множество вариантов от нейтрального Holiday, до претенциозного Magnum. Делу неожиданно подсобили коллеги из Chevrolet, разрешившие воспользоваться названием одного из своих концептов: Toronado. С испанского toro переводится как бык, а tornado — это вихрь, смерч, сильный ветер. Это наименование для спортивного автомобиля получилось в самый раз.
Дэвид Норт в процессе работы над Олдсмобиль Торонадо
Необычный дизайн
Oldsmobile Toronado во многих отношениях был необычайным и дизайн здесь не исключение. Еще в 1961 году заместитель главного дизайнера Дэвид Норт, в рамках одного из творческих конкурсов, нарисовал эскиз спортивной двухдверки. Причем в натуральную величину.
Внешний вид машины был стремительным: вытянутый капот, заниженная крыша и практически прямая без излома хвостовая часть. Тогда такой дизайн посчитали слишком революционным для марки Oldsmobile. Норта поощрили, а эскиз передали коллегам в Buick, где как раз корпели над Riviera второго поколения. Однако при работе над XP-784 об эскизе Норта вновь вспомнили и взяли в разработку.
Oldsmobile Toronado во многих отношениях был необычайным и дизайн здесь не исключение. Еще в 1961 году заместитель главного дизайнера Дэвид Норт, в рамках одного из творческих конкурсов, нарисовал эскиз спортивной двухдверки. Причем в натуральную величину.
Внешний вид машины был стремительным: вытянутый капот, заниженная крыша и практически прямая без излома хвостовая часть. Тогда такой дизайн посчитали слишком революционным для марки Oldsmobile. Норта поощрили, а эскиз передали коллегам в Buick, где как раз корпели над Riviera второго поколения. Однако при работе над XP-784 об эскизе Норта вновь вспомнили и взяли в разработку.
Тот самый эскиз в натуральную величину
На выходе Riviera и Toronado получились немного похожими. Однако у последнего имелись свои уникальные черты в виде слепых фар утопленных в кузов, рельефных колесных арок и оригинальной кормы без одутловатых крыльев. В результате Oldsmobile Toronado по внешнему виду больше походил на европейские спортивные автомобили, нежели американские.
Почти провал
В 1966 году Oldsmobile Toronado поступил в продажу. Его дебют можно было сравнить с ударом грома. Еще бы: впервые в послевоенной истории, на американском рынке появилась переднеприводная машина. Toronado не сходил со страниц автомобильной прессы тех лет. Журналисты восхваляли автомобиль за великолепную управляемость, приемистый двигатель и отличный дизайн.
В 1966 году Oldsmobile Toronado поступил в продажу. Его дебют можно было сравнить с ударом грома. Еще бы: впервые в послевоенной истории, на американском рынке появилась переднеприводная машина. Toronado не сходил со страниц автомобильной прессы тех лет. Журналисты восхваляли автомобиль за великолепную управляемость, приемистый двигатель и отличный дизайн.
Пожалуй единственным серьезным недостатком у Торонадо были его неэффективные барабанные тормоза. Частично его решили в 1967 году, предложив в качестве опции дисковые тормоза на переднюю ось
Среднестатистические американцы слушали, читали, дивились… но Торонадо не покупали. Нет нет, за первый год продажи были хорошими. В 1966-м удалось реализовать 41 тысячу машин. Вот только уже в следующем году оказалось, что Toronado покупали лишь самые продвинутые из автомобилистов. Когда все они уже обзавелись необычной новинкой продажи рухнули вдвое. Обычные покупатели не стремились купить Toronado. Их отпугивал своеобразный дизайн, переднеприводная компоновка и экзотический силовой модуль UPP. Другими словами все достоинства машины обернулись ее недостатками.
Как и полагалось машине класса Personal luxury car, Toronado получили очень хорошее оснащение и богатую отделку салона
В Oldsmobile пытались подстегнуть спрос путем обновления технических характеристик и дизайна. Инженеры даже смягчили подвеску, так как многие потенциальные покупатели жаловались на излишне жесткий ход Торонадо. Но это не помогло. Рынок отверг машину, и 1970 год стал финальным в судьбе Oldsmobile Toronado первого поколения.
Тем не менее тот эффект, который произвел на рынке Торонадо не прошел незамеченным. Все больше американцев начали присматриваться к переднеприводным автомобилям. Масло в огонь подливали и действующие владельцы машины первого поколения, которые заявляли что Toronado — это лучший американский автомобиль и поменяют его лишь на такой же, только новый. В результате в Oldsmobile решили дать машине еще один шанс и в 1971 году выпустили Торонадо второго поколения.
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