Американский автомобиль опередивший свое время: переднеприводный Oldsmobile 60-х

Инновационный силовой блок



Послевоенный расцвет автомобильного рынка, позволил американским автопроизводителям очень хорошо заработать. Деньги в индустрии водились, но вместе с тем потребители становились все более привередливы. В середине 50-х уже мало кого можно было удивить мощным V8 или кондиционером, к тому времени практически все фирмы уже предлагали эти опции. Как следствие многие компании вели исследования по поиску новых технических решений в автомобильном транспорте, в том числе и весьма экзотические.



В GM подобные работы тоже велись. В 1954 году конструкторы инжинирингового подразделения GM начали разработку так называемого — комбинированного силового модуля (Unitized Power Package) для переднеприводных автомобилей. Он включал в себя двигатель V8 в продольном расположении и автоматическую коробку передач с дифференциалом. Процесс создания UPP затянулся и только спустя 4 года удалось довести его до рабочего состояния. В то же время наработки передали в Oldsmobile, где полным ходом разрабатывался будущий компакт F-85.