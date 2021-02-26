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Американский автомобиль опередивший свое время: переднеприводный Oldsmobile 60-х

Американский автомобиль опередивший свое время: переднеприводный Oldsmobile 60-х (11 фото + 1 видео)

Автор:
26 февраля 2021 09:19
Сообщество : Автомир
Метки: Toronado   oldsmobile   oldsmobile toronado   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
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Oldsmobile Toronado — попытка корпорации GM создать роскошное купе класса Personal Luxury с отличным дизайном, мощным мотором и передовым техническим оснащением. Самое удивительное, что Oldsmobile это удалось. Но успеха автомобиль не снискал и почти провалился в продажах.

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Метки: Toronado   oldsmobile   oldsmobile toronado   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
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Snork Snorkoff Час назад
Золотой век ДВС и автомобилестроения в принципе.
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