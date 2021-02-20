В Тюмени обиженный таксист-обочечник устроил уличные бои

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В Тюмени на улице Мельникайте таксист пытался объехать образовавшуюся пробку справа по обочине, но на его пути оказался водитель Hyundai. Обиженный «обочечник» не выдержал, вышел из автомобиля и подошел к Hyundai, чтобы разобраться с водителем.
Из Hyundai вышел высокий мужчина, между водителями завязалась драка. После непродолжительного боя водитель разошлись по своими машинам, и таксист все же объехал Hyundai.
«Недавно там начались строительные работы, в ходе которых было ограничено движение по полосам. В результате огромная пробка. Кто-то пытается объехать ее, как, например, таксист из видео, по обочине. Его не пропускал тюменец на темном седане», - сообщил подписчик паблика «Тюмень Only».
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А вообще, штрафовать надо обоченников нещадно и тех, кто руки распускает не меньше. Глупо давать срок за побои, даже если он условный. А вот штраф тысяч в сто, быстро вразумит. А ещё лучше, штраф назначать в зависимости от ценника авто. К примеру, 5% - от стоимости на момент наличия факта провокации или рукоприкладства.
Хочешь набить морду? Да не вопрос, иди... но услуга влетит в копейку!
да?
ХЗ почему,но я болел за маленького!
"- а может я мудак?
- хорошая версия, многое объясняет..."
(с) О чем говорят мужчины
Места мало, вот и выходит такая хрень...