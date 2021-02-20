В Тюмени обиженный таксист-обочечник устроил уличные бои

«Недавно там начались строительные работы, в ходе которых было ограничено движение по полосам. В результате огромная пробка. Кто-то пытается объехать ее, как, например, таксист из видео, по обочине. Его не пропускал тюменец на темном седане», - сообщил подписчик паблика «Тюмень Only».