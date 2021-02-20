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В Тюмени обиженный таксист-обочечник устроил уличные бои

В Тюмени обиженный таксист-обочечник устроил уличные бои (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 февраля 2021 12:07
Сообщество : Автомир
Метки: авто   видео   драка   драка на дороге   конфликт на дороге   обочечник   учитель на дороге   
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В Тюмени на улице Мельникайте таксист пытался объехать образовавшуюся пробку справа по обочине, но на его пути оказался водитель Hyundai. Обиженный «обочечник» не выдержал, вышел из автомобиля и подошел к Hyundai, чтобы разобраться с водителем.

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Метки: авто   видео   драка   драка на дороге   конфликт на дороге   обочечник   учитель на дороге   
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1k
kiber 2 часа назад
Напомнило
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5k
mr.Poher 15 минут назад
Длинный ничего не может, но даже так, масса и рост решают.

А вообще, штрафовать надо обоченников нещадно и тех, кто руки распускает не меньше. Глупо давать срок за побои, даже если он условный. А вот штраф тысяч в сто, быстро вразумит. А ещё лучше, штраф назначать в зависимости от ценника авто. К примеру, 5% - от стоимости на момент наличия факта провокации или рукоприкладства.
Хочешь набить морду? Да не вопрос, иди... но услуга влетит в копейку!
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65k
Пётровыч 24 минуты назад
Я бы хотел посмотреть на траффик в городе, если бы все обычные водители вдруг стали таксистами. Я уверен такие драки были бы на каждом перекрёстке, куча аварий, все едут по обочине, подрезают, поворотники не показывают. Тима как движение в Эфиопии
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3k
Петр Полчаса назад
Пи%р, думал, что он актив, оказался пассив)
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979
Константин 48 минут назад
и что? один фиг пропустил
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1k
Леонид 58 минут назад
Я думал после выяснения причины , таксиста троём киздить начнут, для закрепления материала , так сказать.
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7k
Maddy8 Час назад
А вот раздали бы всем стволы все бы уважали друг друга.
да?
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1k
Алексей Maddy8 38 минут назад
Нет, куча придурков постреляло бы как других придурков, так и обычных. Культура владения оружием приходит ой как не быстро. Мне бы не хотелось чтоб из-за какой-нибудь шальной пули очень обидчивого неадеквата пострадали мои близкие, так что я против
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5k
mr.Poher Maddy8 Полчаса назад
Нет. Все бы стреляли друг друга. Было бы море кровищи, а суды завалены делами.
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7k
bum-bum Час назад
машутся как бабы. но лучше уж так, хоть пар стравят без травм.
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13k
Ligov 2 часа назад
Таксист явно не ожидал увидеть превосходящие силы противника...)
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6k
klop Ligov 14 минут назад
Но не очканул, всё равно полез драться.
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1k
Bosk 2 часа назад
Согрелись!
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3k
tamin 2 часа назад
О таксюги любят нарушать. Когда на них управу найдут уже
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35k
dima423 tamin 58 минут назад
как по мне так большинство таксистов полные чайники... вечно тошнятся как черепахи, трогаются не сразу, лупятся в свои смартфоны... меня лично именно такие раздражают больше всего
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3k
tamin dima423 11 минут назад
Не, хуже которые разворот через сплошную, сами обкурпнные, не выспавшиеся. Или месяц не мылись. А ещё подрезать другие тачки и выскакивают драться. А ещё ой я на другой стороне. Вам км. Пройтись я вас жду. Сча поездку закончу
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10k
ЕвгенийДончак 2 часа назад
Техническая победа за водителем "Hyundai".
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37k
Нанук Паналык ЕвгенийДончак 2 часа назад
Совсем минимальная!По очкам...
ХЗ почему,но я болел за маленького!
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37
ГЕП Нанук Паналык 53 минуты назад
перефразирую
"- а может я мудак?
- хорошая версия, многое объясняет..."
(с) О чем говорят мужчины
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35k
dima423 Нанук Паналык 46 минут назад
кааак? как можно за него болеть в данном случае? Он сука ехал по обочине, нарушал, так еще и пошел разборы чинить изза того что его не пустили совершать нарушение ПДД... Начал драку, и слава богу что водила Хендая оказался здоровый и не трусливый, а иначе бы этот таксист еще и отоварил кого то... Он не прав здесь вообще кругом... Я считаю что очень мало ему досталось, хорошо бы чтоб ему челюсть сломали, чтоб урок был пи*арасу...
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33k
kalinser 2 часа назад
За разборки на дорогах,нужно лишать прав,и ставить на учет в дурку!
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86
Gunter 2 часа назад
Когда много лишней энергии - упал, отжался.
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26k
Fat Lynx Gunter Час назад
Если у тебя хендай, где в нем отжиматься?
Места мало, вот и выходит такая хрень...
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2k
ых Gunter 56 минут назад
Гораздо больше пользы
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