Срочно заправиться любой ценой! Массовое ДТП в подмосковье

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На трассе М-2 «Крым» в Подмосковье спонсором аварии стала автомобилистка не серебристом седане, которой срочно понадобилось завернуть на заправку.
Авторский пост
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Метки: аварии авто авто аварии видео дтп женщина за рулем зеркала
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