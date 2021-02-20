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Срочно заправиться любой ценой! Массовое ДТП в подмосковье

Срочно заправиться любой ценой! Массовое ДТП в подмосковье (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 февраля 2021 11:49
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   зеркала   
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На трассе М-2 «Крым» в Подмосковье спонсором аварии стала автомобилистка не серебристом седане, которой срочно понадобилось завернуть на заправку.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   зеркала   
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38k
Элек Мек Час назад
ФигурАст.
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Агент Безопасной Национальности Элек Мек Час назад
ФигурАстка, если точнее.
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2k
Frank Borman Полчаса назад
А может, ей срочно в туалет понадобилось? Иписелась дамочка, с кем не бывает...
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1k
Иван 50 минут назад
Внатуре УРОД!
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−3
EE 59 минут назад
Гололед не шуточный, он наверное думал можно как летом, фура не тамвай объедет). Хотя на фуре и летом он не смог бы объезжать, да и удар на сухом асфальте был бы сильнее. За малым не раздавили лягушёнку.
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12k
Совранский Час назад
Теперь точно нальют полный бак - люлей!
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