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Авария дня. Таксист устроил серьезное ДТП в Орловской области

Авария дня. Таксист устроил серьезное ДТП в Орловской области (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 февраля 2021 11:49
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   лобовое столкновение   такси   
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Появилось видео ДТП произошедшего 31 января 2020 года, в Свердловском районе, около деревни Шамшино. Водитель такси Renault Logan выехал на встречную полосу для обгона попутнго грузовика и столкнулся с кроссовером Nissan X-Trail.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   лобовое столкновение   такси   
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1k
Иван 2 часа назад
Просто нет слов!!!
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Михаил Сметанкин 18 минут назад
Все равно что совершать обгон с закрытыми глазами. Это ж каким надо быть отшибленным, чтобы пойти на такой маневр?
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−24
EE Полчаса назад
Я шипуна пустил как рено вылетело из за снега. Сорри коллеги).
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1k
boom 45 минут назад
Нихрена не видно? Похрен, летим!
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38k
Элек Мек 56 минут назад
ИДИОТ!!!!!
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Johnny

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