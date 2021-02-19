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Появилось видео ДТП произошедшего 31 января 2020 года, в Свердловском районе, около деревни Шамшино. Водитель такси Renault Logan выехал на встречную полосу для обгона попутнго грузовика и столкнулся с кроссовером Nissan X-Trail.
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Водителю второго «Рено» потребовалась госпитализация, травмы получили 36-летний водитель «Ниссана» и его 38-летняя пассажирка, а также 34-летний пассажир «Логана».
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