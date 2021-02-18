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Перестроение не глядя через несколько полос в Тюмени

Перестроение не глядя через несколько полос в Тюмени (1 фото + 2 видео)

Автор:
18 февраля 2021 13:14
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   перестроение   
2371
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Сразу два практически идентичных ДТП произошли на дорогах Тюмени за последние дни. Оба автомобилиста ехали по левому ряду и в последнюю секунду решили не пропустить съезд.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   перестроение   
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15  комментариев
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10k
[email protected] 2 дня назад
Оба случая - виноваты задние. Повороты включались...
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5k
bum_er 2 дня назад
Бордюр жалко
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−7
Руслан 2 дня назад
главное, что нива разъехалась со столбом, в остальном никакого ущерба.
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0
Kastus 2 дня назад
Ох уж эти Тюменские китайцы!
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−9
Е2е4 2 дня назад
Ну перестроился ты в соседнюю полосу (молодец уже, если не прижал ни кого), подожди пару секунд, если супер шашечник, осмотрись, перед дальнейшим перестроением и вперед, дальше к успеху!
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2k
Frank Borman 2 дня назад
Два дебила - это сила.
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