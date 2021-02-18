Перестроение не глядя через несколько полос в Тюмени

2371
1
2
Сразу два практически идентичных ДТП произошли на дорогах Тюмени за последние дни. Оба автомобилиста ехали по левому ряду и в последнюю секунду решили не пропустить съезд.
ДТП на улице Монтажников, водитель "Нивы" столкнулся с Mitsubishi
ДТП днем ранее на улице Республики с двумя китайцами
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Авария дня. Ушла от столкновения на встречную полосу
- Боевая «Шоха» с женщиной за рулем не вписалась в поворот
- Авария дня. Кроссовер вылетел на встречку в Чебоксарах
- Авария дня. В Марий Эл два человека погибли в массовом ДТП
- Крепче за баранку держись, шофер: массовое ДТП в Ленинградской области
Метки: аварии авто авто аварии видео дтп перестроение
75
Понравилось75
Новости партнёров
Загрузка...
В автошколу бы вам.