Случай на трассе в Оренбургской области

На автодороге Бугуруслан - Бузулук автору ролика удалось избежать столкновения с выехавшеми на встречку автомобилями. Но и ему стоило ехать помедленне в такую погоду.

0 Автор ролика пишет: "Трасса Бугуруслан-Бузулук 06.02.21 мороз после оттепели, ели избежал аварии".