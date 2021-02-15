Случай на трассе в Оренбургской области

На автодороге Бугуруслан - Бузулук автору ролика удалось избежать столкновения с выехавшеми на встречку автомобилями. Но и ему стоило ехать помедленне в такую погоду.
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Видимости нет, снега докуя, лед.. конечно надо поддать газку.
Летел так, что мудазвону фарами моргали, люди на остановке махали, что бы скорость снижал, только в последний момент когда увидел все перед своими глазами тормозить начал у*бан!...