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Случай на трассе в Оренбургской области

Случай на трассе в Оренбургской области (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 февраля 2021 13:52
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   дтп   повезло   ушел от столкновения   
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На автодороге Бугуруслан - Бузулук автору ролика удалось избежать столкновения с выехавшеми на встречку автомобилями. Но и ему стоило ехать помедленне в такую погоду.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   дтп   повезло   ушел от столкновения   
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8k
Атеист 3 часа назад
Летчик искигрек=ев.
Видимости нет, снега докуя, лед.. конечно надо поддать газку.
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−1
EE 2 часа назад
Куда ж ты прешь дядя? Мне кто то говорил не помню, что на тот свет опоздавших не бывает, не было ещё случаев. Может это внутренний голос был).
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12k
Совранский 2 часа назад
Морозный день. Валим. На дороге накат. Встречка моргнула фарами - глупец. Впереди снежная взвесь. На остановке человек машет рукой - ненормальный. Да и пофиг - все дураки, я нет: на своей полосе я прав!
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40k
Максим Т. 2 часа назад
Кого ели?
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8k
GRuslan Максим Т. 21 минуту назад
Во время уроков по русскому языку ели, ели, а теперь пишут еле-еле.
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35k
dima423 3 часа назад
повезло добайопу)
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7k
Tamdima dima423 2 часа назад
Какому из них? Они там все добайопы
. Я уже в начале видео, чисто интуитивно сбавил газ! Ну а те кто нёсся и маневрировал на встречной обочине это вообще пипец - отдельные ипланы
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35k
dima423 Tamdima Час назад
ок повезло долбайопам)
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1k
Степан Алкоголик 3 часа назад
*Ели избежал аварии*
Летел так, что мудазвону фарами моргали, люди на остановке махали, что бы скорость снижал, только в последний момент когда увидел все перед своими глазами тормозить начал у*бан!...
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70k
Смешная собачка. 3 часа назад
В морге работают круглосуточно...
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