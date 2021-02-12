Припаркованные «подснежники»: коммунальщики в Норильске откапывают из-под снега автомобили

Норильск оказался во власти аномальных снегопадов. Сугробы во дворах уже выше человеческого роста, поэтому коммунальщикм приходится не легко, и иногда они откапывают машины, оказавшиеся под толщей снега.
Погрузчик выкопал из-под снега автомобиль. Оператор снегоуборочной техники, судя по всему, не ожидал, что под толстым слоем снега окажется машина, и повредил ее ковшом.
Снега в этом году слишком много, даже для северного города. В управляющих компаниях говорят, чистят снег по графику. Но из-за оставленных машин техника не может проехать по двору.
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