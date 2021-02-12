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Припаркованные «подснежники»: коммунальщики в Норильске откапывают из-под снега автомобили

Припаркованные «подснежники»: коммунальщики в Норильске откапывают из-под снега автомобили (1 фото + 2 видео)

Автор:
12 февраля 2021 10:44
Сообщество : Жить в России
Метки: авто   видео   зима   коммунальщики   норильск   подснежник   снегопад   трактор   
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Норильск оказался во власти аномальных снегопадов. Сугробы во дворах уже выше человеческого роста, поэтому коммунальщикм приходится не легко, и иногда они откапывают машины, оказавшиеся под толщей снега.

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Метки: авто   видео   зима   коммунальщики   норильск   подснежник   снегопад   трактор   
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9  комментариев
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8k
ГородДомов 2 часа назад
снег должен убирать тот , кто его разбрасывал )))
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32k
Игорь 11 минут назад
Под лобовым стеклом осавлять номер - это не тот случай. Там надо вешку высотой 3-4м ставить и на ней номер телефона оставлять, только так, чтобы его ещё ветром не сорвало.
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285
Kroshka 43 минуты назад
Каждый год снег валит, каждый год эти "подснежники" вылезают...пора бы привыкнуть...
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676
Konstantin Anisko 46 минут назад
Это достойно Челябинска! А по сути - верно. Чистить снег нужно? Нужно. Машин чья? Земля - чья? Пасьянс сошелся - оставляешь свою собственность на чужой территории - позаботься о сохранности сам. Исключение - намеренная порча, но это не докажут, так как ее не было.
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9k
Eltiftel Konstantin Anisko Полчаса назад
в таком случае и мусоровоз может раз...бать половину припаркованных во дворе машин, и ему ничего не будет
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676
Konstantin Anisko Eltiftel 20 минут назад
Нет, не может. Ты глупый? Мусоровоз имел возможность видеть приаркованную машину, а снегоуборщик - такой возможности не имел.
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26k
Fat Lynx Час назад
Как-то это все не правильно...
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5k
ДеониS 2 часа назад
Брутально подошли к вопросу.
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