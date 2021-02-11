Как выглядит восстановленный немецкий автомобиль, закопанный в 1945 году

Какая интересная находка. Один из последних известных Wanderer W24S. Всего их было выпущено меньше 200 штук, именно кабриолетов, и как вы понимаете на ходу остались единицы. Конкретно этот бедолага был найден в Шверине, бывшая Восточная Германия.
Когда война почти закончилась, фермер закопал ее на своей территории, чтобы спрятать ее от наступающих русских войск. Он хотел начать использовать машину, когда война закончится, но у него не хватило смелости выкопать ее.
И я его прекрасно понимаю, сомневаюсь, что он смог бы убедительно объяснить, откуда в коммунистической части Германии у него вдруг оказался немецкий автомобиль. И как мы все знаем, эта часть Германии оставалась коммунистической вплоть до 1989 году, пока не упал железный занавес.
И я его прекрасно понимаю, сомневаюсь, что он смог бы убедительно объяснить, откуда в коммунистической части Германии у него вдруг оказался немецкий автомобиль. И как мы все знаем, эта часть Германии оставалась коммунистической вплоть до 1989 году, пока не упал железный занавес.
В начале 1995 года автомобиль был наконец найден и раскопан, с номерами Люфтваффе, после 50 лет нахождения под землей. Нашедший забрал машину себе и восстанавливал на протяжении почти 10 лет.
Он сохранил и повторно использовал как можно больше оригинальных деталей.
Можно сказать, что этот автомобиль воскрес из могилы и возродился для будущих поколений.
Он сохранил и повторно использовал как можно больше оригинальных деталей.
Можно сказать, что этот автомобиль воскрес из могилы и возродился для будущих поколений.
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Wanderer W24 — был среднеразмерный седан, представленный компанией Auto Union под брендом Wanderer в 1937 году. На решетке радиатора можно увидеть 4 кольца, известные всем нам как эмблема Ауди, но тогда это был знак объединения "Ауто Унион", в который входили четыре компании — ДКВ, Ауди, Хорьх и Вандерер. Именно поэтому на решетке радиатора представлено четыре кольца!
Каждая из фирм имела право использовать эту эмблему. Посмотрите на радиатор какого-нибудь Хорьха — там те же четыре кольца. А после войны из всех четверых осталась только Ауди, вот и ассоциируются эти кольца теперь с ней.
Каждая из фирм имела право использовать эту эмблему. Посмотрите на радиатор какого-нибудь Хорьха — там те же четыре кольца. А после войны из всех четверых осталась только Ауди, вот и ассоциируются эти кольца теперь с ней.
Помимо этого выпускали кабриолеты, которые являются настоящей редкостью, если вы вдруг не поняли.
Под капотом стоял четырехцилиндровый двигатель объемом 1767 куб. см, приводящим в движение задние колеса через четырехступенчатую коробку передач. Заявленная максимальная мощность составляла 42 л. с.
Под капотом стоял четырехцилиндровый двигатель объемом 1767 куб. см, приводящим в движение задние колеса через четырехступенчатую коробку передач. Заявленная максимальная мощность составляла 42 л. с.
С учетом того, что их было произведено не так уж и много, наверняка можно поднять архивы и найти владельца.
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