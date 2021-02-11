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Как выглядит восстановленный немецкий автомобиль, закопанный в 1945 году

Как выглядит восстановленный немецкий автомобиль, закопанный в 1945 году (13 фото)

Автор:
11 февраля 2021 09:03
Сообщество : Автомир
Метки: Auto Union   Wanderer   Wanderer W24S   barn find   авто   олдтаймер   реставрация   ретро авто   
336
13
Какая интересная находка. Один из последних известных Wanderer W24S. Всего их было выпущено меньше 200 штук, именно кабриолетов, и как вы понимаете на ходу остались единицы. Конкретно этот бедолага был найден в Шверине, бывшая Восточная Германия.
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Метки: Auto Union   Wanderer   Wanderer W24S   barn find   авто   олдтаймер   реставрация   ретро авто   
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Aleksandr 20 минут назад
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... 2 часа назад
красавец! кто знает, что за девайс у него на переднем левом крыле?
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