Как выглядит восстановленный немецкий автомобиль, закопанный в 1945 году

Wanderer W24 — был среднеразмерный седан, представленный компанией Auto Union под брендом Wanderer в 1937 году. На решетке радиатора можно увидеть 4 кольца, известные всем нам как эмблема Ауди, но тогда это был знак объединения "Ауто Унион", в который входили четыре компании — ДКВ, Ауди, Хорьх и Вандерер. Именно поэтому на решетке радиатора представлено четыре кольца!



Каждая из фирм имела право использовать эту эмблему. Посмотрите на радиатор какого-нибудь Хорьха — там те же четыре кольца. А после войны из всех четверых осталась только Ауди, вот и ассоциируются эти кольца теперь с ней.