Barn find: Ford Mustang Shelby GT500 Cobra 1969 в идеальном состоянии

Ларри Браун, единственный владелец Мустанга, скончался в свой день рождения, оставив после себя целый клад увлекательных предметов.



Не имея ни жены, ни детей, чтобы унаследовать его имущество, вся коллекция — его дом, телевизоры, снегоочистители, мотоциклы и, конечно же, автомобили — отправились на аукцион.



Браун приобрел автомобиль 9 мая 1969 года за 5.245,97 долларов. Последняя зафиксированная гарантийная работа у официального дилера произошла в сентябре того же года, когда Браун приехал для того, чтобы отрегулировать стекло в пассажирской двери.



На момент приезда, пробег составлял 2.000 км.



Чуть позже было еще одно обращение, уже по поводу резины! И шины действительно были заменены из-за того, что не могли держать балансировку. Две передние шины были заменены по гарантии, а задние-некоторое время спустя.