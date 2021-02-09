Barn find: Ford Mustang Shelby GT500 Cobra 1969 в идеальном состоянии

Гаражные находки не перестают удивлять, вот посмотрите на этот культовый Ford Mustang, да к тому же фантастический Shelby GT500 428 Cobra модель 1969 года, который за четыре года эксплуатации проехал около 14.000 километров!
Да и что такое 14.000 километров, к тому же за 4 года? Вообще ни очем, считай обкатку только прошел и все!
Ларри Браун, единственный владелец Мустанга, скончался в свой день рождения, оставив после себя целый клад увлекательных предметов.
Не имея ни жены, ни детей, чтобы унаследовать его имущество, вся коллекция — его дом, телевизоры, снегоочистители, мотоциклы и, конечно же, автомобили — отправились на аукцион.
Браун приобрел автомобиль 9 мая 1969 года за 5.245,97 долларов. Последняя зафиксированная гарантийная работа у официального дилера произошла в сентябре того же года, когда Браун приехал для того, чтобы отрегулировать стекло в пассажирской двери.
На момент приезда, пробег составлял 2.000 км.
Чуть позже было еще одно обращение, уже по поводу резины! И шины действительно были заменены из-за того, что не могли держать балансировку. Две передние шины были заменены по гарантии, а задние-некоторое время спустя.
Не имея ни жены, ни детей, чтобы унаследовать его имущество, вся коллекция — его дом, телевизоры, снегоочистители, мотоциклы и, конечно же, автомобили — отправились на аукцион.
Браун приобрел автомобиль 9 мая 1969 года за 5.245,97 долларов. Последняя зафиксированная гарантийная работа у официального дилера произошла в сентябре того же года, когда Браун приехал для того, чтобы отрегулировать стекло в пассажирской двери.
На момент приезда, пробег составлял 2.000 км.
Чуть позже было еще одно обращение, уже по поводу резины! И шины действительно были заменены из-за того, что не могли держать балансировку. Две передние шины были заменены по гарантии, а задние-некоторое время спустя.
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Согласно аукционному листу GT500, оснащен практически реактивным двигателем Cobra 428, с 4-ступенчатой коробкой передач.
Автомобиль находится в полностью стоковом и оригинальном состоянии.
Автомобиль находится в полностью стоковом и оригинальном состоянии.
И даже больше, по словам соседей, Ларри был настолько педантичен, что не только не выезжал на своих машинах в дождь, но даже не мыл, опасаясь ржавчины.
С машиной идет полный комплект документов и по оценкам специалистов этот экземпляр будет продан как минимум за 120.000 долларов, что в целом наверно справедливо для идеального состояния автомобиля, с учетом того, что их было произведено менее 1000 штук!
Так что скоро на дорогах станет больше еще одним крутейшим автомобилем!
Достаточно просто было отмыть машину от полувековой пыли, и кузов заиграл свежестью лакокрасочного покрытия!
Достаточно просто было отмыть машину от полувековой пыли, и кузов заиграл свежестью лакокрасочного покрытия!
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