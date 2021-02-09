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Barn find: Ford Mustang Shelby GT500 Cobra 1969 в идеальном состоянии

Barn find: Ford Mustang Shelby GT500 Cobra 1969 в идеальном состоянии (13 фото)

Автор:
09 февраля 2021 08:48
Сообщество : Автомир
Метки: barn find   ford   ford mustang   mustang   shelby   авто   олдтаймер   ретро авто   
649
13
Гаражные находки не перестают удивлять, вот посмотрите на этот культовый Ford Mustang, да к тому же фантастический Shelby GT500 428 Cobra модель 1969 года, который за четыре года эксплуатации проехал около 14.000 километров!
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Метки: barn find   ford   ford mustang   mustang   shelby   авто   олдтаймер   ретро авто   
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