На автодороге Уфа — Янаул водитель автомобиля с видеорегистратором стал свидетелем ДТП. У грузовика который двигался впереди него один за другим отлетели два колеса.
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