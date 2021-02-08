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Авария дня. Грузовик потерял колёса на трассе в Башкирии

Авария дня. Грузовик потерял колёса на трассе в Башкирии (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 февраля 2021 12:34
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   колесо отвалилось   
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На автодороге Уфа — Янаул водитель автомобиля с видеорегистратором стал свидетелем ДТП. У грузовика который двигался впереди него один за другим отлетели два колеса.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   колесо отвалилось   
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