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ДТП со снегоуборочным грейдером в Казани

ДТП со снегоуборочным грейдером в Казани (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 февраля 2021 13:06
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   снегоуборочная техника   спецтехника   
848
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На улице Лейтенанта Красикова в Казани водитель за рулем Ford Kuga двигался за снегоуборочным грейдером и решил объехать его в самый неподходящий момент.

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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   снегоуборочная техника   спецтехника   
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9  комментариев
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17k
SolomonA 3 часа назад
"Грейдер наткнулся на препятствие и ударил автомобиль, который пытался его объехать".. Еще и жирным. Наверное, чтобы убедительнее было. Жалко не КАПСом...
P.S.
Водитель Форда - ленивая жопа. Не говоря уже о том, что он сам пошел на таран, он еще и поехал, не почистив машину от снега. В результате - после ДТП стекло полностью завалило. Но ведь то же самое произошло бы и при резком торможении - обзор нулевой. Или куча снега прилетела бы следующей машине.
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363
vadimbar 6 минут назад
Там бы трое успели выехать пока он пропускал грейдер
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782
Ratibor Полчаса назад
Ахахахаха, так а на фиг он его вообще пропускал вперёд себя? Что бы по чищенному проехать? Днище...
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16k
nobody® 2 часа назад
Грейдером почистил крышу автомобиля
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322
Станислав 3 часа назад
Потому что думать надо головой, прежде чем под танк бросаться!
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1k
Димон 3 часа назад
Водитель форда сам виноват, не соблюдал соответствующую дистанцию))
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7k
SSD 3 часа назад
Поспешишь - людей насмешишь. (с)
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