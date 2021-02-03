ДТП со снегоуборочным грейдером в Казани

На улице Лейтенанта Красикова в Казани водитель за рулем Ford Kuga двигался за снегоуборочным грейдером и решил объехать его в самый неподходящий момент.
Грейдер наткнулся на препятствие и ударил автомобиль, который пытался его объехать
Авторский пост
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P.S.
Водитель Форда - ленивая жопа. Не говоря уже о том, что он сам пошел на таран, он еще и поехал, не почистив машину от снега. В результате - после ДТП стекло полностью завалило. Но ведь то же самое произошло бы и при резком торможении - обзор нулевой. Или куча снега прилетела бы следующей машине.