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Во всем виновата «липучка»: занос лихача в «Новой Москве»

Во всем виновата «липучка»: занос лихача в «Новой Москве» (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 февраля 2021 13:40
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   гололед   дтп   занос   лихач   
801
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Двигаясь по Калужскому шоссе водитель автомобиля с регистратором слишком быстро разогнался и, резко перестроившись между двумя автомобилями, потерял контроль над машиной.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   гололед   дтп   занос   лихач   
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21  комментарий
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10k
ЕвгенийДончак 2 часа назад
> Требуются свидетели с регистратором! (С)

Зачем?
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1k
Pavel 4 минуты назад
Во всём виновато отсутствие мозгов! На записе скрость 120!!! И это зимой на облединелой дороге!!!!!
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532
PcheL 14 минут назад
на регистраторе 120+ км/час
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1k
Alexander 14 минут назад
Ему не свидетелей с регистратором надо, а попросить у Гудвина немного мозгов. Кусочек везения ему уже подарили ! )
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1k
ProstoBoBka 16 минут назад
Да да! 120 км/ч! виновата именно липучка! Сказочный всегда переложит вину...
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532
PcheL 19 минут назад
Ангел был рядом. Мимо столбов прошёл.
За руль больше не допускать.
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28k
Юр21 22 минуты назад
" Бистро ехаль жопа стёр..."
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38k
Элек Мек 23 минуты назад
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1k
Алексей 41 минуту назад
Свидетели чего? Фигурного катания на скользкой дороге? Так регистратор всё прекрасно записал.
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5k
Игорь 52 минуты назад
ага-ага, липучка
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58k
Viktor Час назад
- 1 дебил на дороге!
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−15
EE Час назад
Я думаю если были бы шипы результат был бы тем же
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9k
Eltiftel Час назад
во всём виновата липучка, она-же прокладка, между рулем и сиденьем
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1k
boom Час назад
Во все виноват утырок за рулем,а не липучка!
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35k
dima423 2 часа назад
повезло упырям, чуток на столб не намотались)
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50k
pynh 2 часа назад
Там максимальная скорость какая на шоссе этом? 120?
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27k
EvilHomer 2 часа назад
Шины с маркировкой МS это с марта по сентябрь. Шины с маркировкой AT это для авто с автоматической коробкой передач. Вот его и занесло
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7k
SSD 2 часа назад
Мозги ему требуются, а не свидетели... Дорога - отвратительная последнее время, гололед сплошной.
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4k
Пепелац 2 часа назад
А на шипах он бы как трамвай проехал? Переоценил свои способности к рулению...
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