Во всем виновата «липучка»: занос лихача в «Новой Москве»

Двигаясь по Калужскому шоссе водитель автомобиля с регистратором слишком быстро разогнался и, резко перестроившись между двумя автомобилями, потерял контроль над машиной.
Некий Ден сообщает: "Липучка на замёрзшей дороге. 8.02.2021г. Калужское шоссе. п.Десна. Требуются свидетели с регистратором!".
Присутствует ненормативная лексика!
Авторский пост
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