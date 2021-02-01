Золотые ключики: вы очень удивитесь, узнав цену комплектов инструментов на старые авто

Не знаю, как насчёт ремонта, но любое техобслуживание благодаря этому комплекту можно было выполнить, не выезжая из гаража. Конечно, в наше время всё это делается на сервисных станциях.



Но в шестидесятых даже дорогие машины на западе комплектовались разными ключами и отвёртками. Возможно, владельцы «Ягуаров» и «Порше» тоже крутили гайки в своих гаражах? Не знаю, так это или нет, но нынешние цены на эти инструменты меня сильно удивили.