Золотые ключики: вы очень удивитесь, узнав цену комплектов инструментов на старые авто

В былые времена каждый новый автомобиль с завода комплектовался необходимыми инструментами, что бы в случае несложных поломок, владелец мог самостоятельно привести свою машину в чувству. Подразумевалось, что каждый человек способен более-менее разбираться в строении автомобиля, ну а на случай непонятных ситуаций к машине прилагалась инструкция, в которой доходчиво объясняли, что куда и как.
Многие старожилы вспомнят эти комплекты гаечных ключей, отвёрток и прочего необходимого, которые всегда были в багажнике их «Москвичей», «Жигулей» и «Волг».
Не знаю, как насчёт ремонта, но любое техобслуживание благодаря этому комплекту можно было выполнить, не выезжая из гаража. Конечно, в наше время всё это делается на сервисных станциях.
Но в шестидесятых даже дорогие машины на западе комплектовались разными ключами и отвёртками. Возможно, владельцы «Ягуаров» и «Порше» тоже крутили гайки в своих гаражах? Не знаю, так это или нет, но нынешние цены на эти инструменты меня сильно удивили.
Но в шестидесятых даже дорогие машины на западе комплектовались разными ключами и отвёртками. Возможно, владельцы «Ягуаров» и «Порше» тоже крутили гайки в своих гаражах? Не знаю, так это или нет, но нынешние цены на эти инструменты меня сильно удивили.
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Вот конкретно этот набор, именуемый Hazet Tourist, выпущенный в 1954 году, был продан на американском аукционе за $2260. Согласитесь, внушительная цена за пару пассатижей, несколько рожковых ключей и отвёрток.
Бонусом к этому идет круглый металлический ящик, он подогнан под внутренние размеры запаски Фольксваген Жук или ранних Порше.
Видно, что инструментами пользовались от силы несколько раз, но всё же, цена мне кажется заоблачной. Впрочем, даже на этот товар нашелся свой покупатель.
Перейдем ко второму набору. Им комплектовался Порше 356 1964 года.
Перейдем ко второму набору. Им комплектовался Порше 356 1964 года.
В свёртке из кожзама находятся пять рожковых ключей, несколько отвёрток, ступичный и свечной ключи, плоскогубцы и зачем-то современный ремень генератора.
Самый, так сказать, дешевый комплект в сегодняшнем обзоре – от Ягуар ХКЕ предположительно 1967 года.
Здесь 16 наименований, среди которых есть даже шприц для жидкой смазки (владельцы «Волг» знают зачем он нужен), небольшой разводной ключ, щуп для обслуживания свеч зажигания. Еще здесь есть фирменный комплект для ремонта дисковых тормозов от Данлоп. Я даже не берусь предположить, что может находиться внутри этой баночки.
На фоне двух предыдущих, этот комплект стоит всего каких-то $750. Сущие, так сказать, копейки, за которые можно купить практически любой современный многофункциональный инструмент, и еще компрессор для покраски кузова в придачу.
Лично я удивлен тем, что есть люди, готовые купить за такие деньги несколько старых ключей и отвёрток. Так что если у вас вдруг завалался штатный комплект от дедушкиного «Москвича», не спешите его выбрасывать. Возможно, в недалёком будущем, его можно будет поменять на слегка подержанную «Гранту».
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Наверно, сейчас у автора вообще шаблоны порвёт, но этим инструментом никто и никогда не будет ничего крутить.
Есть люди которые даже покупают говно художника по цене золота. А тут вполне полезный инструмент в комплект к дорогому олдтаймеру.