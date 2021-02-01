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Золотые ключики: вы очень удивитесь, узнав цену комплектов инструментов на старые авто

Золотые ключики: вы очень удивитесь, узнав цену комплектов инструментов на старые авто (14 фото)

Автор:
01 февраля 2021 10:35
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   инструмент   олдтаймер   ретро авто   
615
14
В былые времена каждый новый автомобиль с завода комплектовался необходимыми инструментами, что бы в случае несложных поломок, владелец мог самостоятельно привести свою машину в чувству. Подразумевалось, что каждый человек способен более-менее разбираться в строении автомобиля, ну а на случай непонятных ситуаций к машине прилагалась инструкция, в которой доходчиво объясняли, что куда и как.
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Метки: авто   автомир   автомобили   инструмент   олдтаймер   ретро авто   
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4  комментария
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18k
Lesha86 2 часа назад
Ндааа, у автора ума как у воробушка, если он не понимает, за что и зачем покупают такой инструмент.
Наверно, сейчас у автора вообще шаблоны порвёт, но этим инструментом никто и никогда не будет ничего крутить.
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35k
parallax 22 минуты назад
Не пойму, почему автора удивляет цена?
Есть люди которые даже покупают говно художника по цене золота. А тут вполне полезный инструмент в комплект к дорогому олдтаймеру.
Не пойму, почему автора удивляет цена? Есть люди которые даже покупают говно художника по цене золота. А тут вполне полезный инструмент в комплект к дорогому олдтаймеру.
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2k
Frank Borman Час назад
Винтажно-раритетные тулы. Вот такие тулы юзали наши дедушки, чтобы рипэйрить свои кары и возить наших бабушек.
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17k
Андрей Иванов 2 часа назад
Большинство инструмента - одноразовое говнище, с редкими вкраплениями приличных, но не эксклюзивных вещей. Ценник исключительно на антиквариат
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