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Мамашка не уследила: маленькая девочка попала под машину в Ульяновской области

Мамашка не уследила: маленькая девочка попала под машину в Ульяновской области (1 фото + 2 видео)

Автор:
27 января 2021 11:58
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дети   дтп   пешехода сбили   
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25 января, на улице Гагарина в Димитровграде женщина не уследила за своей 8-летней дочерью. Пока мама болтала со знакомой, девочка выбежала на проезжую часть, и была сбита автомобилем Kia Spectra.

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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дети   дтп   пешехода сбили   
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9  комментариев
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8k
Мафусаил 3 часа назад
Мамаша дважды не права, 1е не уследила, 2е схватила и потащила...
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Bonefacius 2 минуты назад
Это не мама, а безмозглая овца. Сколько времени ребенок стоял у проезжей части, она даже внимания не обращала! А если бы под автобус девочка побежала? И потом еще стояла смотрела как ребенка машина сбивает, а после оттаскивает ее как какой-то мешок c вещами. Невероятный пофигизм и никакой ответственности. Просто нет слов.
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13k
Сергей 12 минут назад
Это насколько надо быть тупой? Ребёнок стоит у дороги. Пох. Дорога просматривается далеко, авто видала за долго. Пох. Ребёнок лежит бездвижно, схватила, потащила как кусок мяса. Сука (именно самка собаки), если он будет инвалидом, то по твоей вине. А расплачиваться будет мужик.
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16k
nobody® Час назад
Молодец какая, не стала спасать ребёнка. Остановилась, а то ещё саму зацепит...
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2k
Core 2 часа назад
О чем таком важном бабы столько трещат между собой что вообще ничего вокруг не замечают? А водиле жить теперь с тем, что ребёнка сбил, хоть и не виноват
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1k
Владимир 2 часа назад
Меньше болтать надо, всю дорогу трещали и еще мля не все обсудили. Как в известном анекдоте.
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6k
sumrаknn 3 часа назад
ой овца !! (((
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17k
Виталий Кот 3 часа назад
сначала мама-дура
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11k
Kazanzaki Виталий Кот 3 часа назад
И дочери по наследству передалось.
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