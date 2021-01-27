Мамашка не уследила: маленькая девочка попала под машину в Ульяновской области

25 января, на улице Гагарина в Димитровграде женщина не уследила за своей 8-летней дочерью. Пока мама болтала со знакомой, девочка выбежала на проезжую часть, и была сбита автомобилем Kia Spectra.
Пострадавшая девочка получила различные ушибы. 49-летний водитель иномарки находился за рулем трезвым, сообщил отдел ГИБДД МО МВД РФ «Димитровградский».
Момент ДТП
Репортаж "Дим ТВ Димитровград"
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