Когда животные умнее некоторых людей: собака соблюдает ПДД

Автомобилист из Воронежа запечатлел на видео умную собаку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Пёс убедился, что водители его пропускают, и только тогда решился идти.
Умница собачка!
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1. вряд ли вы найдете человека способного на такую же преданность как собака.
2. вряд ли вы найдете человека способного так же как собака любить.
3. вряд ли найдется собака способная убить другую собаку потому что они не сошлись во мнении кто круче Шарик или Бобик.
и тд...
а уж убить собака другую собаку может просто ради удовольствия.
а сколько драк между ними когда шарик и бобик решают выяснить кто из них круче?
я очень люблю собак, наверно больше чем людей. Но сопли ванильные к сожалению далеки от жизни.
Что мы звери, что они.
(шучу, не пинайте!)
Природа и желание жить и не такому научит
Ну а людям нужно поучится у уличных собак-) собаки то понимают законы физики, что 2х тонная фигня мгновенно не затормозит и нужен зрительный контакт с водителем, пропускает/нет.. а вот большая часть людей не в курсе законов физики, морду кирпичом и вперед.. пофиг что лед на дороге, что я не видел её за авто, что перед зеброй додик какойто запарковал, она права, а я обязан.. не сбил её, повезло и ей и мне..