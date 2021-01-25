FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Животные 9603 поста • 1178 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Животные 
Когда животные умнее некоторых людей: собака соблюдает ПДД

Когда животные умнее некоторых людей: собака соблюдает ПДД (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 января 2021 13:19
Сообщество : Животные
Метки: авто   автомир   видео   животные   пдд   пешеходный переход   собаки   
1883
1
1
Автомобилист из Воронежа запечатлел на видео умную собаку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Пёс убедился, что водители его пропускают, и только тогда решился идти.

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: авто   автомир   видео   животные   пдд   пешеходный переход   собаки   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
24
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
24  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
19k
Вишенка Крокодилова 13 часов назад
Наблюдала однажды. Собака мялась у перехода, пристроилась было к перебегавшим мальчишкам, но повернула обратно. Зато когда по переходу побрела старушка, собака присоединилась к ней и не спеша перешла дорогу. Тут уж никаким "привычным маршрутом" не объяснишь. Собака явно подумала.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
3k
Александр 59 минут назад
Много раз подобное наблюдал. Но в данном видео хочется еще и водителей ометить, что пропустили собаку. У нас людей не всегда пропускают...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Акакий 3 часа назад
Где то слышал о том что уличные собаки даже осознанно пользовались подземкой.
https://bigpicture.ru/kak-bezdomnye-sobaki-orientiruyutsya-v-moskovskom-metro/https://bigpicture.ru/kak-bezdomnye-sobaki-orientiruyutsya-v-moskovskom-metro/
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
М С 9 часов назад
Таких собакенов встречаю на дорогах все больше и больше. И это приятно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
Бабай М С 3 часа назад
Естественный отбор. Тех, у которых соображалка не включилась, уже передавили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
*Сергей* 10 часов назад
Да собаки много чем отличаются от людей:
1. вряд ли вы найдете человека способного на такую же преданность как собака.
2. вряд ли вы найдете человека способного так же как собака любить.
3. вряд ли найдется собака способная убить другую собаку потому что они не сошлись во мнении кто круче Шарик или Бобик.
и тд...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Акакий *Сергей* 3 часа назад
я думаю все 3 пункта возможны.
а уж убить собака другую собаку может просто ради удовольствия.
а сколько драк между ними когда шарик и бобик решают выяснить кто из них круче?
я очень люблю собак, наверно больше чем людей. Но сопли ванильные к сожалению далеки от жизни.
Что мы звери, что они.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Георгий 10 часов назад
Ну ладно, собаки дорогу по пешеходному переходят. Но ведь и голуби повадились! Им то что не летается?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Alexbux1 Георгий 10 часов назад
нажрамши тяжело им..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Георгий Alexbux1 9 часов назад
Ну разве что...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
474
Наташа Гадова 10 часов назад
Водителям тоже респект - остановились, пропустили пешехода.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Объект реальности 12 часов назад
скоро они захватят планету.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Fat Lynx 13 часов назад
"Когда животные умнее некоторых людей" - 100% эта собака не ходит на митинги Навального

(шучу, не пинайте!)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Виталий Касандров Fat Lynx 11 часов назад
Мне такая же мысля пришла.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
Бабай Fat Lynx 3 часа назад
Может и ходит. Но ноги делает оттуда не в пример быстрее.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
satra 13 часов назад
Естественный отбор. Все "неумные" не отобрались по обочинам.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Андрей Дядя 13 часов назад
если подойти к этому с научной точки зрения , то просто собака не бездомная и двигается строго по маршруту , по которому ходит с хозяином.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Агасфер Андрей Дядя 13 часов назад
Не знаю как в России, но у нас светофоры оснащены звуковыми сигналами. И даже бездомные собаки, ориентируясь по нему, переходят улицу на зелёный.
Природа и желание жить и не такому научит
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
_Aleks_ Агасфер 13 часов назад
Переход нерегулируемый, никакого сигнала там нет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Агасфер _Aleks_ 13 часов назад
Согласен - не заметил этого. Но тем не менее скотина переходит по зебре у нас. Я ведь написал - захочешь жить...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Денис Колосов Андрей Дядя 12 часов назад
Да ни фига, это как раз бродячие собаки так ходят через дороги.. мой пес, как идет на прогулку, как ненормальный рвется кудато..
Ну а людям нужно поучится у уличных собак-) собаки то понимают законы физики, что 2х тонная фигня мгновенно не затормозит и нужен зрительный контакт с водителем, пропускает/нет.. а вот большая часть людей не в курсе законов физики, морду кирпичом и вперед.. пофиг что лед на дороге, что я не видел её за авто, что перед зеброй додик какойто запарковал, она права, а я обязан.. не сбил её, повезло и ей и мне..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Corvus Corax Андрей Дядя 12 часов назад
У нас в районе много лет ходила стая бродячих, 4-5 собак, как по расписанию, утром шли в Нескучный, вечером возвращались "на базу", так они все переходы переходили только по зебре, если светофор - то только на зеленый... Никаких хозяев, понятно, никогда не было...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Dobry vojak Svejk 13 часов назад
Рецепт лайкодроч... Возьми видео из солянки и сделай из него пост !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Полный бородач за годы президентства Трампа стал пышногрудой девушкой (5 фото) Полный бородач за годы президентства Трампа стал пышногрудой девушкой (5 фото) Женщина сбила собаку и почти час катала её в бампере автомобиля Женщина сбила собаку и почти час катала её в бампере автомобиля Сестра не уследила: в Коми пятилетний мальчик попал в больницу с серьезными травмами Сестра не уследила: в Коми пятилетний мальчик попал в больницу с серьезными травмами Далматин случайно включил заднюю передачу и утопил дом на колесах Далматин случайно включил заднюю передачу и утопил дом на колесах Неудачная попытка перебежать дорогу на красный свет Неудачная попытка перебежать дорогу на красный свет Мишаня и Халява: Омские собаки, которые обожают смотреть на ДТП Мишаня и Халява: Омские собаки, которые обожают смотреть на ДТП
Vossen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

662459



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Все проблемы из-за идиотов
7
196
Все проблемы из-за идиотов
Дошло как до жирафа... полжизни спустя
2
61
Дошло как до жирафа... полжизни спустя
﻿
Набирающие популярность в сообществах
10 невероятных фактов о нашей планете
2
23
10 невероятных фактов о нашей планете
Рисунок на Лексусе
0
3
Рисунок на Лексусе
Создано устройство для совмещения игры в Mario Kart с фитнесом (видео)
Создано устройство для совмещения игры в Mario Kart с фитнесом (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#факты#картинки#навальный#прикольные#девушки#смешные#на различный вкус#спорт
#фото#животные#интересное#приколы#кино#дети#дтп#Митинги#война#собака
#интересно#история#Россия#СССР#наука#люди#коты#автомир#Разное#актеры

На что жалуетесь?

Вернуться