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Мужчина решил подсветить зажигалкой бензобак автомобиля и устроил пожар на АЗС

Мужчина решил подсветить зажигалкой бензобак автомобиля и устроил пожар на АЗС (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 января 2021 10:30
Сообщество : Автомир
Метки: авто   азс   видео   зажигалка   заправочная станция   пожар   халатность   
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Автомобмлист из Казахстана едва не устроил крупный пожар бензоколонке. Он не придумал ничего лучше и для удобства решил использовать зажигалку, чтобы подсветить бензобак.

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Метки: авто   азс   видео   зажигалка   заправочная станция   пожар   халатность   
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6  комментариев
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2k
Алекс Чебурашкин Час назад
Хорошо хоть бак полный был! а пипец был бы
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EvilHomer 6 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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20k
Мерзавец... 13 минут назад
казах хуле...
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ЕвгенийДончак 42 минуты назад
Любопытно: как он вообще дожил до своих лет?
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26k
Fat Lynx 56 минут назад
Что он там хотел увидеть?
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Совранский Fat Lynx 2 минуты назад
ему кто то рассказывал про парЫ, он решил что там пАры - вот искал))))))))))))))
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