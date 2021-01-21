Мужчина решил подсветить зажигалкой бензобак автомобиля и устроил пожар на АЗС

Автомобмлист из Казахстана едва не устроил крупный пожар бензоколонке. Он не придумал ничего лучше и для удобства решил использовать зажигалку, чтобы подсветить бензобак.
Не долго думая, мужчина достал горящий шланг из бензобака и поспешил покинуть место происшествия, а на борьбу с огнем бросился очевидец
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